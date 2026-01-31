Elche - Barcelona: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 22 de LaLiga

El Elche recibe al FC Barcelona este sábado en el Martínez Valero con la intención de seguir compitiendo en casa frente al líder, un duelo donde las cifras históricas pintan un reto difícil para los ilicitanos

El Elche y el FC Barcelona se enfrentan hoy en el Martínez Valero con un historial claramente favorable a los catalanes, pero con datos recientes que hacen este duelo más interesante de lo que sugiere el marcador histórico.

El Elche llega al choque con tendencias mixtas en sus últimos encuentros: en sus últimos seis partidos oficiales ha sumado 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas. Además, en sus últimos cinco choques todos terminaron con ambos equipos marcando, lo que sugiere que el equipo ilicitano está generando ocasiones en zona ofensiva aunque también reciba peligro constante.

En cuanto al historial directo, el Barcelona domina de manera abrumadora: en los últimos 10 enfrentamientos en LaLiga entre ambos, los azulgranas han ganado 10 y el Elche no ha sumado ningún triunfo. Esa superioridad histórica se traduce también en estadísticas de tendencia, donde el Barça se impone tanto en posesión como en volumen de goles en la mayoría de estos duelos previos.

El Barcelona llega con mucha más estabilidad ofensiva: en sus últimos seis partidos oficiales ha cosechado cinco victorias y una sola derrota, con un promedio de 2,83 goles por encuentro en ese tramo. Además, las estadísticas muestran que en los últimos cuatro duelos entre Elche y Barça el conjunto catalán ha ganado todos, lo que refuerza su favoritismo, y en cada uno de esos partidos el Barcelona ha marcado al menos dos goles.

Elche No Iniciado - Barcelona

Elche - Barcelona: fecha y horario del partido en la jornada 22 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Elche y Barça en el Martínez Valero está programado para el sábado 31 de enero de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 22 de LaLiga que enfrentará a Elche y Osasuna?

El Elche - Barcelona de la jornada 22 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), LaLiga TV Bar y M+LALIGA 2 (M57 O112) que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Elche - Barcelona, encuentro de la jornada 22 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Elche - Barcelona de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Martínez Valero. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.