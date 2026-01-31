La cantera del Barcelona, en el punto de mira: ‘La Masia’ como atractivo para Dortmund y Newcastle

El Borussia Dortmund ha vuelto a fijarse en la cantera del FC Barcelona y sigue de cerca la evolución de Guille Fernández, una de las grandes promesas del Barça Atlètic, en un contexto marcado por la falta de minutos, el interés creciente desde el extranjero, donde se incorpora el Newcastle United, y la firme voluntad del club azulgrana de no repetir salidas prematuras

El Borussia Dortmund hace tiempo que asumió cuál es su lugar en la élite europea. Tras los títulos de Bundesliga de 2011 y 2013, el club alemán trató de consolidarse como un aspirante constante, pero la recuperación de la hegemonía del Bayern Múnich terminó de definir su modelo: detectar talento joven, desarrollarlo, revalorizarlo y venderlo.

Ese plan no le ha impedido competir en Europa. El Dortmund ha firmado campañas sólidas en la Champions League, incluida una final reciente ante el Real Madrid que perdió por 2-0. Pero en el club son conscientes de que mantenerse en la élite pasa por repetir el proceso una y otra vez. Y para ello, además de su propia cantera, hay un ecosistema que siempre resulta atractivo: ‘La Masia’.

‘La Masia’, un escaparate permanente

El FC Barcelona produce talento a un ritmo difícil de absorber incluso para un primer equipo que, con Hansi Flick al frente, ha demostrado valentía para apostar por jóvenes. El problema no es la confianza, sino el espacio. No todos pueden tener minutos al mismo tiempo.

Ahí es donde entran clubes como el Dortmund, capaces de ofrecer un contexto competitivo más inmediato. Según ha informado Sport, el conjunto alemán sigue de cerca a Guille Fernández, centrocampista de 17 años y uno de los nombres propios de la generación Sub-19 azulgrana.

Un talento precoz, aún sin debut oficial

Guille Fernández todavía no ha debutado oficialmente con el primer equipo del Barça, y ese detalle no es menor. El propio medio apunta que, si la situación no cambia de aquí a final de temporada, el jugador y su entorno valorarán escenarios de futuro de cara al verano, como ya ocurrió recientemente con Dro Fernández, que terminó fichando por el PSG.

El interés no es exclusivo del Dortmund. El Newcastle United también ha preguntado por el futbolista y, según el diario catalán, está siendo el club que más insiste. La Premier League vuelve a asomarse como una amenaza real para la continuidad de una joya de ‘La Masia’.

Una temporada marcada por las circunstancias

A nivel deportivo, el contexto tampoco ha ayudado. Guille disputó cinco partidos con el Barça Atlètic la temporada pasada en Primera RFEF, sin llegar a los 200 minutos. El presente curso tampoco está siendo sencillo para el filial.

El equipo dirigido por Juliano Belletti ha sufrido lesiones importantes, continuos movimientos de jugadores entre primer equipo y filial y salidas relevantes en este mercado invernal. Andrés Cuenca puso rumbo al Sporting de Gijón vía Como 1907, mientras que Mamadou Mbacke fichó por St. Louis City SC.

Lesión, regreso y minutos contados

En el plano individual, Guille arrancó bien la temporada e incluso estuvo en dinámica del primer equipo. Realizó toda la pretemporada con Flick y debutó con la camiseta del Barça en la gira asiática. Sin embargo, una lesión de tobillo en el partido ante el CE Andratx cortó su progresión justo cuando empezaba a asomarse.

Desde su regreso a mediados de noviembre, ya recuperado al cien por cien, no ha encontrado la continuidad deseada. Solo ha sido titular en dos de los once partidos oficiales en los que ha estado disponible, una cifra escasa para un futbolista que necesita ritmo y confianza.

El Barça insiste: paciencia y confianza

Pese al ruido exterior, la postura del Barcelona es clara. El club sigue transmitiendo total confianza al jugador y a su entorno. El mensaje es firme: Guille no saldrá y tendrá más protagonismo en los próximos meses. La entidad no quiere repetir un caso como el de Dro Fernández y considera que tanto Guille como Toni Fernández forman parte del núcleo del futuro.

La decisión, eso sí, no es inamovible a largo plazo. En el Barça asumen que el verano será un momento clave para analizar su situación con calma, en función de los minutos acumulados y de la evolución deportiva.

Dortmund y Newcastle, atentos al desenlace

Mientras tanto, Dortmund y Newcastle esperan. El primero lo ve como una apuesta clásica de su modelo: talento joven, margen de crecimiento y proyección inmediata. El segundo aprieta desde la Premier League con un poder económico difícil de igualar.

Guille Fernández se encuentra en una encrucijada, todavía lejos del foco mediático, pero ya en el radar de media Europa, con el recuerdo reciente de la salida de Dro rumbo a Francia. El Barça confía en él, pero el mercado, también. El desenlace dependerá de algo tan simple y tan complejo como los minutos.