Guruzeta, a puerta vacía, protagoniza el fallo de la jornada y mantiene su pesadilla en LaLiga con el Athletic Club

El delantero del Athletic Club protagonizó el error de la jornada al fallar un gol a puerta vacía, continuando así su pesadilla en LaLiga en la que lleva 1 gol en 14 jornadas disputadas

El Athletic Club regresa a la senda de la victoria en LaLiga ante un pobre Levante que se llevó dos goles, que bien pudieron ser tres si Guruzeta no hubiese protagonizado el fallo de la jornada, manteniendo así su pesadilla en LaLiga con el Athletic Club. En boca de gol, sin portero y sin defensores, el ariete del conjunto rojiblanco malgastó una ocasión manifiesta de gol que provocó que el banquillo y sus propios compañeros se echasen las manos a la cabeza.

Guruzeta protagoniza el fallo de la jornada en el Levante - Athletic Club

Tan solo un gol ha logrado anotar Guruzeta en LaLiga tras 14 jornadas disputadas, unos números muy pobres para un equipo que aspira a entrar en Europa al final de temporada. El delantero centro del Athletic Club vive una pesadilla en LaLiga condicionado por unos números que lo señalan a la hora de buscar responsables en un primer tercio de temporada para olvidar. El único gol anotado fue ante la Real Sociedad en la derrota por 3-2 en el derbi vasco. Frente al Levante, Guruzeta tuvo la oportunidad de celebrar su segundo tanto en LaLiga, pero, de manera incomprensible, protagonizó el fallo de la jornada tras no marcar a puerta vacía. Berenguer rompió la línea defensiva con un pase elevado a Nico Williams. El internacional español, con un ligero toque, puso el balón al área chica dónde Guruzeta se relamía. El balón pasó a Ryan y, sin oposición, Guruzeta se disponía a rematar. De forma incomprensible, al delantero se le coló el balón por debajo del pie, protagonizando así un fallo garrafal. Guruzeta no sabía donde meterse y pagó su frustración a patadas con el palo de la portería.

Guruzeta cumplirá su partido número 150 con el Athletic

Guruzeta podrá rehacerse ante el Real Madrid en su partido número 150 con el Athletic Club. El delantero, de 29 años, llegó a Lezama en 2014 en edad juvenil procedente del Antiguoko y, tras pasar por los dos filiales de formación, debutó con el primer equipo el 27 de agosto de 2018 a las órdenes de Eduardo Berizzo en un partido frente al Huesca en San Mamés. Tras jugar nueve partidos y marcar un gol, en Copa al Sevilla, al final de esa misma campaña 2018-19 sufrió una grave lesión en la rodilla derecha en el último partido de liga del Bilbao Athletic y, un año más tarde, después de recuperarse y jugar 14 partidos con el filial, rescindió su contrato para fichar por el Sabadell. Jugó una campaña en el club arlequinado y otra más también en Segunda División con el Amorebieta. Su buena campaña con los azules (38 partidos y 13 goles) animó al Athletic a ejecutar la opción de recuperar al donostiarra en sus dos primeros años fuera de Lezama que habían firmado en la salida del jugador.