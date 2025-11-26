La situación en la delantera del Athletic es insostenible y Guruzeta lo confirma: "Nos está matando"

El delantero del Athletic Club admite que el equipo tiene un problema de cara a puerta que está condicionando los resultados que están obteniendo en un inicio de temporada para olvidar

El Athletic Club, tras su tropiezo en la Champions League frente al Slavia Praga, regresa a LaLiga con una crisis en lo alto que parece no tener fin. La falta de gol está condenando al equipo de Ernesto Valverde, como se vio en el duelo de la Champions League y como ha confirmado Guruzeta que asegura que las ocasiones perdidas los "están matando".

Guruzeta confirma que la falta de gol condiciona al Athletic Club: "Nos está matando"

El Athletic Club desaprovechó hasta cuatro grandes ocasiones de gol para acabar empatando a cero contra el Slavia en Praga en un choque de la UEFA Champions League que necesitaban ganar. "La falta gol nos está matando", dijo el ariete donostiarra, quien lamentó "las tres ocasiones de gol de la segunda parte", todas de Robert Navarro malogradas por grandes paradas del meta local Jindrich Stanek, pero sobre todo la que no aprovecharon entre él y Oihan Sancet en la primera mitad con solo un defensa para frenarles.

Guru insistió en que han "tenido ocasiones" pero les ha "faltado acierto". "Cuando estás en racha los goles entran sin querer y si estás de que no fallas hasta la más fácil", dijo un Guruzeta que en todo caso cree que todavía, aunque fuera de los 24 primeros que seguirían en competición, el Athletic aún esta "vivo" en la Champions League.

La preocupante falta de gol del Athletic Club

En lo que va de campaña, el Athletic, tras 13 jornadas disputadas en LaLiga, no ha conseguido ganar ni la mitad de los partidos, condicionados por la preocupante falta de gol que presentan los delanteros del equipo rojiblanco. De esos 13 partidos, el Athletic ha marcado 12 goles de 116 chuts, una cifra preocupante que aleja al cuadro bilbaíno de los objetivos de la temporada. En la Champions League, el relato no es diferente ya que de 5 encuentros han anotado 4 goles y 3 de ellos se lo metieron al Qarabag, por lo que suman 3 partidos sin ver portería.

Guruzeta es el máximo participantes en goles del Athletic, con 4 goles y 1 asistencia en 17 partidos. Robert Navarro y Nico Williams son los siguientes jugadores del Athletic con más participaciones de gol, con 4 cada uno, una cifra que refleja el grave problema del equipo vasco que intentará poner fin en Valencia ante el Levante, el segundo equipo de Primera división que más goles encaja (24).