Robert Navarro, protagonista del Athletic Club, se lamenta: "No la hemos metido"

El atacante del Athletic, que fue de los jugadores más destacados del partido, subraya las ocasiones perdidas por el cuadro vasco que podrían haber decantado el partido a favor de los rojiblancos

El Athletic Club volvió a pinchar en la Champions League y, salvo milagro, parece muy complicado que esté en la siguiente ronda de la competición europea. Ante el Slavia Praga, los rojiblancos volvieron a pecar de falta de gol, algo que está acompañando al Athletic en este nefasto comienzo de campaña. Robert Navarro, que fue uno de los jugadores más destacados del Athletic, subrayó este hecho como diferencial a la hora de leer el partido y se lamenta: "no la hemos metido".

Robert Navarro sobre las oportunidades perdidas del Athletic: "No la hemos metido"

El atacante del Athletic Club desatacó que su equipo entró "bien en la segunda parte" y tuvo "ocasiones" como para haber ganado el choque de esta noche en Praga ante el Slavia (0-0). "Creo que la primera parte ha sido más igualada y la segunda creo que hemos tenido nuestras ocasiones y no hemos acertado", lamentó a los micrófonos de Movistar +, aunque también dio valor al Slavia. "Ellos aprietan mucho y también juegan. Ahora a seguir trabajando para intentar sacar los tres puntos del fin de semana", se resignó. Al respecto, Navarro considera que si hubiesen "metido una" de las ocasiones que tuvieron, cuatro muy buenas, habrían cambiado las cosas. "Igual sigues con esa inercia, pero no la hemos metido y luego al final también el otro equipo también juega. Ellos también intentan con sus herramientas pararnos, estamos en la Champions", continuó.

Robert Navarro lamenta los "pequeños detalles" que "marcan la diferencia"

Sobre el equipo, Robert Navarro lamentó que los "pequeños detalles" que "marcan la diferencia" en los partidos no están cayendo de su lado. "Han sido partidos que se han decidido por pequeños detalles que al final son los que marcan la diferencia. Sí que es verdad que parece que están cayendo en nuestra contra en todos los partidos", apuntó. Aunque Navarro cree que lo que tiene que hacer el Athletic es seguir unido en esta fase con peores resultados de los esperados. "Hay que intentar estar más unidos que nunca . Hay que seguir trabajando como hacemos cada día e intentar estar juntos para que los buenos resultados vuelvan a llegar", resumió su estado de ánimo y el del vestuario rojiblanco. La crisis del Athletic sigue haciendo mella en el club que está firmando una pobre participación en la Champions League y que se medirá, en el siguiente encuentro, al vigente campeón, el PSG, en San Mamés.