Slavia Praga - Athletic Club: Horario, canal y dónde ver en TV hoy el partido de UEFA Champions League

Slavia Praga y Athletic Club juegan esta noche, a partir de las 21:00 horas, uno de los partidos en los que hay más en juego en esta jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Especialmente importante es para el equipo que entrena Ernesto Valverde ya que el mal arranque en esta competición le ha dejado sin margen de error. O gana o su clasificación para las eliminatorias por el título puede estar en serio peligro.

El Athletic Club sólo ha sumado 3 de los primeros 12 puntos que se han puesto en juego y afronta este choque con la baja de última hora de Nico Serrano y también con la ausencia de Iñaki Williams, que no se ha recuperado a tiempo. Tampoco pueden jugar los lesionados de gravedad como son Beñat Prados y Unai Egiluz; y Maroan Sannadi.

¿Dónde ver por TV el partido Slavia Praga - Athletic Club de la UEFA Champions League?

El partido que disputan el Slavia Praga y el Athletic Club comienza a las 21:00 horas en el Eden Arena y se podrá ver por la plataforma Movistar+, a través de su canal Movistar+ Liga de Campeones 3, el cual también se puede sintonizar a través de Orange TV. El encuentro corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Slavia Praha Finalizado 0 - 0 Athletic

¿Cómo seguir online el partido Slavia Praga - Athletic Club de la UEFA Champions League?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club checo y de la entidad vasca habrá información actualizada al instante de este encuentro de la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

¿Cómo escuchar por la radio el partido Slavia Praga - Athletic Club de la UEFA Champions League?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de la plataforma televisiva que retransmite el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el Slavia Praga y el Athletic Club correspondiente a la jornada 5 de fase de liga de la UEFA Champions League.