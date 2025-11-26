Ernesto Valverde se excusa con los cambios de Nico Williams, Selton y Jauregizar: "Los jugadores acusan al cansancio"

Valverde apostó por un once donde varios de sus titulares más habituales estaban ausente y partieron desde el banquillo. El entrenador del Athletic tuvo que dar entrada a Jauregizar, Nico Williams y Selton, a los que había reservado para darles descanso

El Athletic Club partió frente al Slavia Praga sin algunos de sus titulares habituales, como Nico Williams, jauregizar o Laporte. Los tres comenzaron el partido desde el banquillo ya que Valverde apostó por darle descanso tras la goleada sufrida frente al Barcelona. Viendo que la situación sobre el terreno de juego no era favorable, el técnico rojiblanco dio entrada al atacante navarro junto al centrocampista y Selton, que tampoco había comenzado el partido en el once titular. Tras el partido, en la rueda de prensa, Ernesto Valverde se excusó con los cambios de Nico Williams, Jauregizar y Selton y subrayó que "los jugadores acusan al cansancio".

Los cambios de Nico Williams, Selton y Jauregizar según Valverde

Viendo la situación sobre el terreno de juego, aunque Valverde optó por dar descanso a los tres jugadores, no le quedó más remedio que sacarlos al césped del Eden Arena. Su decisión de dejarlos en el banquillo desde el minuto 1, con la Champions League en juego, ha credo controversia, y su entrada al campo llegó de forma tardía. "Siempre buscas tener un punto más de físico, los jugadores acusan el cansancio. Tenía que intentar mantener la frescura para apretar arriba. Me parecía que íbamos a tener más frescura y podíamos tener algún balón más franco para poder ganar. Es verdad que luego el juego se ha ido parando y a nosotros eso no nos ha beneficiado demasiado", se excusa Valverde.

Además, Valverde ha destacado la entrada de Selton que estuvo participativo, aunque no pudo ayudar al equipo camino a la victoria. "Ha entrado en un momento y en un partido en el que hay que fajarse bien. Cada vez que toca el balón parece que va a ocurrir algo. Es joven y tiene que saber que los rivales aprietan. Eso no es de la noche a la mañana. La idea es que con la competición se vaya fortaleciendo", destaca.

Ernesto Valverde asegura que el Athletic hizo méritos para haberse llevado la victoria

Por último, el técnico del Athletic hizo un balance del partido y destacó que hicieron méritos para llevarse la victoria, aunque finalmente no lo lograron. "Un partido con mucha pelea, teníamos que estar muy fuertes en los duelos, ellos tienen ese juego. Muchos lanzamientos en largo, hemos intentado mantenerles lejos de nuestra portería. Al principio de cada tiempo, con las ocasiones de Sancet y en la segunda parte con Robert Navarro, hemos tenido nuestras opciones. Hemos tenido opciones de ganar. El partido ha estado en ese momento que estábamos bien y también al final, pero nos ha faltado claridad", sentenció Valverde.