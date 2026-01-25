El Athletic Club de Ernesto Valverde, de lo mejor a lo peor

La situación del Athletic Club de Bilbao es insostenible y todas las miradas apuntan a Ernesto Valverde después de firmar el peor balance del conjunto bilbaíno a sus órdenes

El Athletic Club de Ernesto Valverde sigue haciendo crecer su crisis deportiva tras caer derrotado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla del 'Pelado' Almeyda. El conjunto vasco atraviesa un momento muy delicado, especialmente haciendo hincapié en los resultados, dejando atrás el objetivo europeo y mirando de reojo el descenso. El cambio de dinámica en el cuadro bilbaíno ha sido radical, especialmente para Ernesto Valverde que ha pasado de lo mejor a lo peor en el Athletic Club.

Ernesto Valverde en el Athletic Club, capaz de lo mejor y lo peor

Los 24 puntos que suma el Athletic en la 21ª jornada de LaLiga son la segunda peor puntuación de los diez años de Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés y la quinta más baja del equipo rojiblanco de lo que va de siglo XXI a estas alturas del campeonato. El peor balance del conjunto bilbaíno a las órdenes de Valverde después de 21 partidos son los 23 puntos de la campaña 2014-15, un curso que, como en el actual, el Athletic participó en la Champions League. Los 19 puntos de la 2005-06, la primera temporada de las dos conocidas como 'bienio negro', son el peor registro del Athletic en lo que va de siglo. En relación a la ultima etapa de Valverde, los actuales números empeoran notablemente los de los tres años anteriores en los que el conjunto vasco alcanzó 32, 41 y 40 puntos. Además, la caída libre en las últimas semanas ha llevado al Athletic a sumar un punto de 15 desde mediados de diciembre. Y extrapolando el pleno de nueve en las tres primeras jornadas, los 15 puntos de las 18 siguientes, entre la 4ª y la 21ª, solo mejoran los números del colista Oviedo.

Ernesto Valverde recapacita sobre los objetivos del Athletic Club

Ernesto Valverde, tras la dolorosa derrota ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, analizó el momento crítico que vive el equipo, que se despide de Europa y empieza a mirar hacia abajo. "No estamos acertando y no estamos tan frescos como deberíamos estar. No nos salen las cosas como nos gustaría. Cada partido es diferente, pero la realidad es la que es: lo que no empatamos lo perdemos. Estamos en una espiral muy negativa en LaLiga. Debimos ganar en Mallorca y estos partidos ya ni los empatamos, los perdemos", destaca Ernesto Valverde que repasa los objetivos de la temporada del Athletic Club. "Desde el principio digo que lo más importante es la Liga y lo digo por algo. La Champions, la Europa League o la Copa son una ilusión, pero LaLiga es una obligación y no estamos dando el nivel que esperábamos. Los partidos van pasando y los objetivos, evidentemente, tienen que cambiar", sentencia.