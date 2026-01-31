Alineaciones Betis - Valencia: Alineación posible de Real Betis y Valencia CF en la jornada 22ª de LaLiga EA Sports

Dudas en los laterales, el eje de la zaga, la 'sala de máquinas' y la punta de lanza en los verdiblancos, mirando de reojo el doble duelo con el Atlético

El Real Betis, con la quinta plaza de LaLiga de nuevo a tiro, deberá sobreponerse a sus ocho bajas (el sancionado por acumulación de amonestaciones Natan de Souza, más los lesionados Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme y 'Cucho' Hernández) para dar continuidad al éxito continental (ganó al Feyenoord para sellar su clasificación directa para octavos de final de la Europa League, evitando una eliminatoria a doble partido en la segunda quincena de febrero) y retomar la buena senda nacional tras perder en Vitoria a las puertas de los cuartos de final de la Copa del Rey ante un Atlético de Madrid también tocado.

Enfrente, el Valencia CF, que no podrá contar por problemas físicos con Julen Agirrezabala, Thierry Correia y Mouctar Diakhaby, aparte del castigado Cristian Rivero, y que encadena dos victorias para escapar del pozo, tres si se cuenta la del torneo del K.O. ante el Burgos CF. Viene de empatar previamente con el Elche CF, por lo que los blanquinegros, que se están moviendo por cierto en el mercado pese a los problemas que suele plantear al respecto su dueño, Peter Lim, buscarán dar continuidad a la buena racha para olvidarse del pozo.

El once heliopolitano

Como quiera que el 'Ingeniero' dejó claro que Pau López, que firmó además un notable partido ante el Feyenoord, jugaría unos cuantos partidos seguidos, dejando posiblemente a Álvaro Valles para alternarse con él más adelante (en Copa del Rey, a priori, seguiría Adrián San Miguel), las únicas dudas a priori en la alineación estarían en los laterales, el eje de la zaga y la punta de lanza. El buen partido de Diego Llorente el jueves le encarta para relevar a Natan de Souza, aunque sale de un par de lesiones y quizás no sea conveniente que acumule tantos minutos, por lo que Valentín Gómez podría acompañar a Marc Bartra, entrando por él Ricardo Rodríguez en el lateral zurdo.

En el diestro, opciones para Aitor Ruibal, pero también para Ángel Ortiz con el fin de que el catalán sea el '9'. Por delante, Sergi Altimira o Nelson Deossa con Marc Roca, con Antony Matheus dos Santos y Ez Abde a priori indiscutibles en los extremos (a no ser que Pellegrini reserve para la Copa del Rey al paulista y dé entrada a Pablo García o al mismo capitán de Sallent de Llobregat), forzando Pablo Fornals como 'enganche'. Obviamente, arriba puede seguir el 'Chimy' Ávila o regresar el renqueante Cédric Bakambu, en la rampa de salida pese a sus reticencias en los estertores del mercado invernal.

El once che

Poco a poco va conformando un once de gala Corberán, a la espera de que regrese de su lesión Julen Agirrezabala. Con Stole Dimitrievski respondiendo bajo palos, Dimitri Foulquier y José Gayà se antojan fijos en los laterales, ganando confianza contra pronóstico la pareja de centrales formada por Eray Cömert y José Copete. Por delante, en la 'sala de máquinas' Pepelu García y Filip Ugrinic, con Luis Rioja o Largie Ramazani en la derecha, más Arnaut Danjuma en la izquierda, mientras que Lucas Beltrán escoltaría arriba a Hugo Duro, con alguna opción para Javi Guerra por dentro o Diego López en el costado izquierdo. Pocas más alternativas hay.

Ficha técnica del Real Betis - Valencia CF de LaLiga EA Sports

Real Betis: Pau López; Ortiz, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Altimira, Marc Roca; Antony, Fornals, Ez Abde; y Aitor Ruibal.

Valencia CF: Dimitrievski; Foulquier, Copete, Cömert, Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán; y Hugo Duro.

Árbitros: Sánchez Martínez (murciano), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR.

Estadio: La Cartuja.

Hora y TV: 16:15 (Movistar Plus LaLiga).