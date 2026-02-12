El Levante no se olvida de los gestos de Hugo Duro: "Nos tenemos que centrar en lo nuestro, no en disputas con gente que no nos interesa"

Desde el Levante no olvidan la actitud y el comportamiento del delantero del Valencia en el primer derbi de la temporada. Pablo Martínez así lo ha dejado claro, aunque subraya que el partido del equipo está en el terreno de juego y "no en disputas con gente que no nos interesa"

El Valencia afronta el fin de semana con uno de los duelos marcados en rojo en el calendario che. El cuadro de Mestalla no saldrá este fin de semana de la ciudad, a pesar de que juega de visitante. El Levante es el siguiente rival del equipo de Carlos Corberán en un derbi que significará mucho más que 3 puntos. Metidos en descenso, los granotas buscan la victoria y, de paso, acercarse al conjunto che que lucha por no caer en el pozo del descenso. Los derbis suelen ser partidos calientes y los locales llegan al duelo sin olvidarse de los gestos de Hugo Duro, que protagonizó una fea enzarzada en la victoria del Valencia en la ida.

Pablo Martínez y el Levante no se olvidan de Hugo Duro

Hugo Duro fue el héroe del Valencia en el partido de ida, decantando el duelo hacia los de Mestalla con un golazo de chilena. Los tres puntos fueron a parar al casillero valencianista y el delantero madrileño aprovechó la ocasión para realizar una serie de burlas al rival que no sentaron nada bien en el banquillo del Levante. En la previa del partido, Pablo Martínez, centrocampista granota, asegura que la plantilla del cuadro levantino no ha olvidado aquellos gestos de Hugo Duro, aunque subraya que sus compañeros están centrados en conseguir un resultado positivo en casa. "Por supuesto que nos acordamos. Aquí nadie ha olvidado nada. Ni declaraciones ni gestos ni cosas por el estilo. Pero nos tenemos que centrar en nosotros, en nuestro juego, porque es lo que nos va a llevar la victoria, no disputas con gente que no nos interesa", destacó Pablo Martínez en rueda de prensa. "Todos los partidos son igual de importantes. Nos jugamos mucho en todos. Pero está claro que el del Valencia es un día especial para el Levante, para el futbol valenciano, porque es un derbi que tiene un aura. Pero como importante, lo son todos", destacó el centrocampista del Levante.

El Valencia entrena sin Danjumma y Thierry Rendall

Mientras tanto, el Valencia prepara el partido del domingo sin el extremo neerlandés Arnaut Danjuma y el lateral portugués Thierry Rendall. El atacante no se ejercitó con sus compañeros por segundo entrenamiento consecutivo debido a unas molestias por las que el cuerpo técnico ha decidido gestionar las cargas de trabajo. Thierry, tras varias semanas de baja por una lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, reapareció el domingo ante el Real Madrid unos minutos, pero ahora arrastra de nuevo molestias. Desde el club aseguran que no hay gravedad en las molestias de Danjuma, mientras que en el caso de Thierry explican que esperarán a las dos últimas sesiones de trabajo antes del derbi valenciano para ver cómo evoluciona el portugués, que saltó al césped en el minuto 73 del partido ante el conjunto blanco.