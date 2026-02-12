Danjuma preocupa al Valencia y Thierry Rendall agranda el problema en la defensa

El neerlandés y el luso no se han ejercitado junto al resto del grupo y es duda para la visita del Valencia al Levante

El Valencia, tras la derrota ante el Real Madrid en Mestalla, sigue estancado en la parte baja de la clasificación con el descenso rozándole los talones. El equipo che no remonta el vuelo ni con la llegada de los nuevos fichajes, aunque tendrá la oportunidad de hacerlo en casa de su mayor rival, el Levante, que pelea por el mismo objetivo que el club valenciano. Para el duelo, Carlos Corberán baraja nuevas posibilidades para la titularidad después de que la ausencia de Danjuma en el entrenamiento preocupe al Valencia y la de Thierry agrande el problema en la defensa.

Danjuma y Thierry Rendall no entrenan de cara al derbi valenciano

El extremo neerlandés Arnaut Danjuma y el lateral portugués Thierry Rendall no se entrenaron con el Valencia a falta de tres días para el partido de este domingo contra el Levante en el Ciutat de València. Danjuma no se ejercitó con sus compañeros por segundo entrenamiento consecutivo debido a unas molestias por las que el cuerpo técnico ha decidido gestionar las cargas de trabajo. Thierry, tras varias semanas de baja por una lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, reapareció el domingo ante el Real Madrid unos minutos, pero ahora arrastra de nuevo molestias. Desde el club aseguran que no hay gravedad en las molestias de Danjuma, mientras que en el caso de Thierry explican que esperarán a las dos últimas sesiones de trabajo antes del derbi valenciano para ver cómo evoluciona el portugués, que saltó al césped en el minuto 73 del partido ante el conjunto blanco.

Las lesiones de Foulquier y Thierry dejan huérfano el lateral derecho del Valencia

Aunque la situación de Danjuma preocupa al Valencia, todas las miradas apuntan a Thierry ya que si el portugués no puede estar disponible para el partido, dejaría sin laterales derechos a Carlos Corberán con Dimitri Foulquier recién operado de la rodilla y con el canterano Rubo Iranzo con un esguince. El lateral derecho francés del Valencia fue intervenido este jueves mediante cirugía artroscópica de la rodilla izquierda, según informó el Valencia. Foulquier ya no entró en la última convocatoria para el partido contra el Real Madrid debido a unas molestias que arrastraba en la rodilla y Carlos Corberán explicó tras la derrota contra el equipo blanco que iba a estar “las siguientes semanas” de baja.

Vuelve Hugo Duro

Mientras, la noticia positiva en el Valencia la firma el máximo goleador Hugo Duro, y autor del gol de la victoria ante el equipo azulgrana en Mestalla, sí completó la sesión matutina después de ejercitarse solo en una parte del último entrenamiento.