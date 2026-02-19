Los datos de Dimitrievski que refuerzan el inminente debate con Agirrezabala en el Valencia

El internacional macedonio está mejorando los números del lesionado meta vasco, al que en teoría se espera de vuelta a comienzos de marzo. Será cuando Carlos Corberán tenga que tomar una decisión que puede ser clave en el futuro del actual cancerbero titular

El Valencia no logra escapar del pozo. El descenso sigue solo a dos puntos de distancia. Pero no es menos cierto que el equipo dirigido por Carlos Corberán ha dado un paso adelante en las últimas semanas. Una mejoría que casualmente ha coincidido con la titularidad de Stole Dimitrievski, aunque más de uno se echó las manos a la cabeza cuando a comienzos de año se conocía la lesión de Julen Agirrezabala, hasta ese momento el fichaje más fiable de todos los que arribaron el pasado verano.

El meta vasco se echó a un lado debido a la rotura sufrida en el isquiotibial de su pierna izquierda y el internacional macedonio ha aprovechado la oportunidad para darle un vuelco radical a su situación. Atrás queda la sanción económica que el club le impuso por sus declaraciones sobre su compañero y rival en la portería, del que dijo que tenía que "jugar sí o sí" por el acuerdo de cesión suscrito con el Athletic, el cual obliga a la entidad che a pagar más dinero si el meta vasco no juega un determinando número de partidos.

No le faltaton ofertas en verano ni en enero

Lo cierto es que mientras estuvo disponible, Agirrezabala fue intocable. Mientras tanto, Dimitrievski estuvo en la rampa de salida en enero, al igual que en verano, cuando recibió ofertas de Arabia Saudí, Turquía y clubes de otras "cuatro ligas principales", como él mismo desveló. Sin embargo, en Mestalla le cerraron la puerta. Y cualquier otra vía fue descartada también en cuanto se produjo la lesión del habitual titular, aunque Brujas, Bournemouth y Genoa se interesaron en su fichaje.

No eran pocos los que dudaban de su compromiso y rendimiento ahora que llegaba su momento. Pero la respuesta del ex del Rayo Vallecano, que ya la pasada campaña vivió otro momento de tensión con Corberán al no alcanzar los 10 partidos oficiales y perder con ello un bonus de su contrato, está siendo espectacular. Los números, de hecho, hablan por sí solos, hasta el punto de que está mejorando los guarismos de Agirrezabala.

Las mismas victorias en 12 partidos menos

En LaLiga, Dimitrievski ha disputado las seis últimas jornadas, en las que el Valencia ha sumado tres victorias, las mismas que en las 18 primeras citas, con el meta cedido por el Athletic bajo palos. Además, como recoge el diario As, el porcentaje de derrotas también se ha visto reducido, del 44% al 33%.

Esta mejoría en los registros defensivos del equipo han permitido al conjunto che ser el quinto equipo que más puntos ha sumado (9) en los cinco últimos encuentros, solo por detrás de Real Madrid, Osasuna, Real Betis y Real Sociedad. A ello hay que sumar el empate con el que el macedonio se estrenó frente al Elche, por lo que ha conseguido 10 puntos de 18 posibles, mejorando bastante el 16 de 54 sumado con Agirrezabala. Es decir, se ha pasado de lograr el 29,6% de los puntos en juego al 55,5%.

Ha rebajado la media de goles encajados

En todos estos datos, el cancerbero nacido en Kumanovo ha contribuido con un porcentaje de paradas superior al de su compañero (68,4% contra 65,8%), lo que se ha traducido en dos porterías a cero, pasando de los 1,67 goles encajados en las 18 primeras jornadas a los 1,17 de las últimas seis.

Por todo ello, no es de extrañar que el Valencia se plantee ahora la renovación de Dimitrievski, que tenía muy claro hacer las maletas como agente libre al concluir su contrato el 30 de junio. Sin embargo, el club che tiene la posibilidad de ampliar dicho vínculo por dos campañas más, aunque para ello debería rascarse el bolsillo y pagar una cláusula. Puede ser determinante lo que suceda cuando Agirrezabala vuelva a estar disponible, algo previsto para comienzos de marzo.