Marcelino, sobre si ve al Valencia un candidato al descenso: "A veces ha salido penalizado más de lo merecido"
El entrenador del Villarreal, como viene siendo habitual, valoró sus sensaciones tras la victoria de su equipo al Valencia, que les mantiene en la parte alta de la tabla de LaLiga EA Sports y se aleja del Atlético de Madrid. Además, el técnico fue tajante respondiendo a la pregunta sobre la opción de que los de Carlos Corberán desciendan
El Villarreal se ha llevado una importante victoria del partido ante el Valencia, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Marcelino aprovechó los goles de Pape Gueye y Comesaña y defendió a la perfección para llevarse tres puntos en La Cerámica en el día de hoy. De esta manera, el técnico asturiano compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar lo que supone el triunfo de cara a la clasificación del campeonato doméstico y de cara a la segunda parte de la temporada.
Marcelino valora la victoria contra el Valencia
De esta manera, Marcelino ha querido explicar sus sensaciones tras la victoria ante el Valencia: "Ha sido un partido de mucha tensión, de mucha intensidad. Todos los derbis suelen ser así, resultados ajustados, juego y dominio alternativo. Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, pero sin el Valencia prácticamente llegar tuvimos una indecisión, lo que provocó un penalti. Nos repusimos muy bien, seguimos en esa buena línea que teníamos, logramos remontar, que nos vino fenomenal. Yo creo que es la segunda vez en la competición que lo hacemos, aunque la anterior fue contra un equipo que estaba con diez".
En este sentido, Marcelino siguió afirmando lo siguiente: "Felicitar a los futbolistas, porque era una semana muy complicada. Venimos del partido del jueves contra Levante, lo que nos puso también un gran desgaste físico. Y repetimos muchos futbolistas, como así se notó sobre todo en el segundo tiempo, donde nos faltó esa frescura. Yo creo que, sobre todo, en los jugadores ofensivos, que es donde más se suele notar la falta de chispa. Defendimos bien, competimos fenomenal, levantamos un resultado, sumamos tres puntos que nos suponen 51. Muy contentos y enhorabuena a todos los jugadores por esta importante victoria".
Marcelino destaca el momento de forma de Pau Navarro
Por otra parte, Marcelino quiso destacar el partido que hizo Pau Navarro: "Yo creo que en la mayoría de sus intervenciones en el fútbol base era central. No crees que es un jugador muy inteligente, porque jugó de central o jugó con nosotros de este lateral y central que utilizamos en ataque, y se adaptó perfectamente. Es un chico inteligente que poco a poco va cogiendo esa confianza y, sobre todo, aumentando su autoestima. Y bueno, pues luego tiene capacidad. Es obvio que es inteligente, tiene visión de juego, prevé situaciones. Técnicamente es un buen jugador, muy bueno en despejes, muy bueno en dominios a espacios a la espalda porque prevé situaciones de juego. Bueno, tenemos que ser prudentes siempre".
Por último, Marcelino fue preguntado por si consideraba al Valencia candidato al descenso: "Yo lo que plantea el entrenador rival lo respeto tremendamente. Pues decidieron venir con un bloque o jugar de una forma similar a la que ya jugaron contra el Real Madrid. No nos pilló de sorpresa y para mí es súper respetable. Y, de hecho, así se pusieron por delante en el marcador. Después, ¿considero al Valencia un equipo candidato? Pues no. Me parece que el Valencia tiene muy buenos futbolistas, tiene buena estructura. Creo que a veces ha salido penalizado más de lo merecido. Y creo que siempre se puede, por la clasificación y los puntos sumados hasta ahora, tener esa, diría, incertidumbre. Pero me parece que el Valencia no va a pasar problemas clasificatorios. No va a estar en el grupo final que luchará por evitar el descenso."