Carlos Corberán: "Han sido más claras las que hemos fallado que las que ha metido el Villarreal"

El Valencia salió derrotado del encuentro ante el Villarreal en La Cerámica, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los de Carlos Corberán no pudieron transformar las ocasiones que tuvieron en goles y poder rascar un punto del estadio amarillo, que volvió a vivir una nueva victoria de los suyos. Tras ello, el técnico del conjunto che compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar un 'pinchazo' que los mantiene en la parte baja de la tabla, siendo decimosextos con 26 puntos, a dos del Mallorca, en descenso.

Carlos Corberán resalta la falta de "fútbol" de su equipo en La Cerámica

De esta manera, Carlos Corberán analizó en rueda de prensa sus impresiones y sensaciones tras caer derrotado en el duelo celebrado en La Cerámica contra el Villarreal: "Insatisfechos por completo, creíamos en nuestras posibilidades. Nos ha faltado fútbol en la primera parte, nos ha faltado hacer en la primera parte en el partido que hemos hecho en la segunda". En este sentido, el técnico del Valencia quiso explicar dónde pudieron explicar las claves del partido y del nuevo 'pinchazo': "El Villarreal ha tenido dominio en los primeros minutos pese a no dañarnos. Luego hemos conseguido transitar en campo contrario y en una de esas acciones de campo rápido hemos tenido el penalti. En ese momento la contundencia en las áreas ha definido hacia adónde ha ido el partido. En la segunda parte ibas perdiendo y no quedaba otra que atacar, el equipo lo ha hecho pero no hemos materializado. Han sido más claras las que hemos fallado que las que ha metido el Villarreal para llevarse el partido".

Por otro lado, Carlos Corberán fue preguntado por lo que espera de la segunda parte de la temporada y si creen que estarán en la pelea por la permanencia por lo que resta de campaña: "No sabemos el futuro. Tenemos que pensar en el siguiente partido y cuando no consigues victorias analizar por qué. Hoy ha sido una pena porque era la oportunidad de dar un paso en la clasificación. Nos han fallado detalles que nos han permitido llevarnos hoy un mejor resultado. No creemos en la mala suerte. Nos gusta responsabilizarnos de lo que hacemos, las podemos defender mejor. Tenemos que analizarlo y esa es la mejor forma de cambiarlas"

Copete da la cara tras la derrota frente al Villarreal

Además de Carlos Corberán, Copete también habló tras el partido para analizar sus sensaciones: "El equipo ha competido bien y hemos tenido nuestras ocasiones, pero no las hemos aprovechado y el rival sí. Esto va de contundencia en las áreas y ellos han sido un poco superiores. Fue clave porque nos adelantamos y estábamos bien plantados. Nos empataron muy rápido. Me quedo con lo positivo. En la segunda parte, hemos dominado más y hemos estado concentrados en las contras. No hemos aprovechado las dos que hemos tenido. Me quedo con el esfuerzo del equipo y vamos a seguir".Sobre el penalti señalado a Ramazani, Copete apunta que "son circunstancias del fútbol moderno. Poca cosa y te condenan con un penalti. Me quedo con la actitud y cómo hemos afrontado la segunda parte. Hemos dominado en posesión y hemos llevado al Villarreal a su campo. Ahora tenemos un partido importante en casa y vamos a por ello".