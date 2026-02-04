¿Qué puede esperar el Betis del fichaje de Álvaro Fidalgo? La Inteligencia Artificial de Olocip responde

ESTADIO Deportivo se apoya en los interesantes datos estadísticos facilitados por Olocip para esbozar una radiografía de este centrocampista creativo de 28 años que se ha convertido en todo un ídolo en el América de México y afronta su primera oportunidad en LaLiga EA Sports

El Real Betis ha vuelto a pescar un fichaje invernal en el Club América de México, el conjunto más laureado de la historia de la Liga MX y plataforma desde la que saltaron el 'charco' atlántico el pivote argentino Guido Rodríguez (enero de 2020) y el extremo azteca Diego Lainez (enero de 2019). En este 2026 ha cambiado la camiseta crema por una verdiblanca el centrocampista español Álvaro Fidalgo. Apodado el 'Maguito', este ovetense de 28 años fue presentado oficialmente este pasado martes y llega dispuesto a exportar por fin a LaLiga EA Sports todos esos trucos que le han encumbrado como rutilante estrella de las Águilas y como uno de los mejores futbolistas de todo el campeonato mexicano en las últimas temporadas.

¿Qué puede esperar la afición del Real Betis del fichaje de Álvaro Fidalgo?

Ésta es la pregunta que muchos se hacen en los últimos días y ESTADIO Deportivo ha intentado responderla apoyándose en los datos que ofrece la Inteligencia Artificial de la empresa Olocip, quien ha valorado y cuantificado de manera objetiva el rendimiento del futbolista asturiano en base al impacto de su rendimiento teniendo en cuenta la diferencia de goles anotados y encajados por su equipo generada con sus acciones ofensivas, defensivas y de construcción de juego cada 90 minutos. En función de todo ello, cabe concluir que Manu Fajardo ha fichado al mejor jugador del Club América y a uno de los tres mejores futbolistas de la liga de México.

Creación de juego, elaboración, precisión en la entrega, pases clave...

Las estadísticas de Álvaro Fidalgo en esta primera mitad de la 2025/2026 le sitúan como el mejor futbolista del América en pases exitosos (valor de 3,58), en la construcción de juego a balón corrido (3,11), en contrucción de juego (3,08), en pases hacia adelante (3,05), en pases filtrados al espacio (0,85) y en pases previos a una asistencia de gol (0,24). Además, es el segundo mejor de las Águilas en pases totales con el balón en juego (1,64), en el total de entregas a sus compañeros (1,6) y en conducciones (1,24). No quiere compararse con Isco ni con Lo Celso; pero la IA no piensa igual.

El mejor del América y entre los tres mejores de la liga de México

Asimismo, en una clasificación de jugadores de la Liga MX que ocupen su misma demarcación (volante izquierdo, mediocentro creativo, mediapunta o similares), Álvaro Fidalgo aparece como el mejor en su puesto en pases previos a la asistencia (0,24); así como el segundo mejor en faltas recibidas en duelos (0,23) y en cambios de orientación (0,18).

Del mismo modo, como puede verse en el gráfico remitido a ESTADIO Deportivo por Olocip, se encuentra en el podio de construcción de juego, pases hacia adelante, pases totales, conducciones y pases al hueco. Es más, en el global de todos los futbolistas del campeonato azteca, está el tercero en 'preasistencias' y en balones filtrados.

La evolución de Álvaro Fidalgo en sus seis años en el América de México

Lo más llamativo de todo es que, a pesar de ser estadísticas muy óptimas, en esta 25/26 incluso ha estado un pelín por debajo de la incidencia que venía mostrando en las últimas campañas tan exitosas para el Club América -22 goles y 30 asistencias en 227 partidos oficiales-. La Inteligencia Artificial también pone el foco en las principales líneas de evolución de Álvaro Fidalgo, desde que salió en la 2020/2021 de un CD Castellón entonces en LaLiga Hypermotion y a lo largo de estos casi seis cursos como jugador crema.

Su aporte ofensivo ha sido conocido desde su etapa en el Real Madrid Castilla (15 + 8 en 91 partidos) y en esta fase de madurez de su carrera deportiva ha acentuado su rendimiento defensivo -ha mejorado con creces en este sentido- y ha asumido un liderazgo que antes no tenía en la fase de elaboración, implicándose en la jugada desde su nacimiento hasta la definición. Todo eso ha fichado el Real Betis. Ahora, el reto está en adaptarse lo antes posible a los métodos de Manuel Pellegrini y escribir su primera página en LaLiga EA Sports. Para estrenarse en la Europa League deberá esperar las cábalas del club para saber si tiene hueco.

La IA de Olocip predice el rendimiento de Álvaro Fidalgo en el Betis

"Mejor que el 92% de los mediocentros contextualizados en el conjunto verdiblanco, se trata de un mediocentro con un perfil marcadamente creativo y de alta influencia en la fase de construcción y finalización. Su incorporación eleva significativamente la capacidad del equipo para generar ventajas a través del pase, especialmente en profundidad y en zonas de tres cuartos, superando el rendimiento de los centrocampistas actuales en pases clave, asistencias y conducciones", explica Olocip sobre Álvaro Fidalgo.

"Su perfil complementaría a los jugadores de corte más defensivo, aportando más visión de juego y calidad en la distribución. Su encaje requeriría equilibrar sus carencias en el trabajo defensivo sin balón, donde su rendimiento es inferior a la media del equipo y de la competición. Le ayudaría la presencia de un compañero con un perfil más destructor a su lado. Con sus acciones totales contribuiría a que el Betis genere una diferencia de 1 gol cada 409’ en liga", añade.