Con Fidalgo, pero sin el ansiado delantero: un mercado invernal manifiestamente mejorable

Admitía Manu Fajardo durante la presentación del 'Maguito' que se ha quedado con ganas de más, pues le supo a poco un movimiento en enero

Acostumbrado a hacer y deshacer a lo grande, a traerse refuerzos de la talla del 'Cucho' Hernández y Antony Matheus dos Santos en la misma ventana de transferencias, a firmar sobre la bocina a Pablo Fornals o a que, junto a su antecesor y jefe Ramón Planes, sacaran a Ez Abde del FC Barcelona por lo que luego se ha revelado como una 'pringá' o devolvieran a casa a Gio Lo Celso, es normal que a Manu Fajardo le sepa a poco cerrar este 2 de febrero sólo con Álvaro Fidalgo. Marcharse dos horas antes del cierre a casa, sin esa emoción sobre la bocina, debe ser frustrante para un animador consumado de estas batallas en los últimos años.

Y no por que el del 'Maguito' sea un mal movimiento. A menos de dos millones de euros y con el panorama en la enfermería con el rosarino y con Isco Alarcón, sobre todo, parece un fichaje inteligente. En México era un referente y, para Club América, poco menos que un dios. Juega de casi todo por dentro y, a poco que adquiera el ritmo de aquí y aprenda a pensar-ejecutar más rápido, puede marcar diferencias. De momento, ya se sacude la presión de las comparaciones con el de Arroyo de la Miel. Son diferentes, "aunque complementarios". Una oportunidad de mercado para el Real Betis y una vital para el ovetense, que estaba deseando volver a España.

El estúpido 'hate' a Cédric Bakambu

Hasta el director deportivo verdiblanco ha tenido que pedir a la afición que abandone, porque un sector se lo está planteando, la idea de pitar a Cédric Bakambu. No ha querido moverse el congoleño a cinco meses de cumplir contrato, dos de jugar la repesca mundialista y algo más para ser padre. Perfectamente comprensible y respetable. No da pie con bola últimamente, lo que ha hecho que hasta Manuel Pellegrini lo deja sin vestir, casi sin calentar, en los dos partidos más recientes. Pero no es menos cierto que fue el 'pichichi' bético en la Conference League 24/25 y uno de los culpables de llegar hasta la final. Habrá que arroparle y ayudarle. Y, si se lo gana, meterlo en la rotación. Queda un mundo.

En el 'football manager' faltaban un ariete y un lateral zurdo

Miraron Manu Fajardo y su equipo "opciones reales y factibles" en todas las posiciones, desde laterales a centrales, pasando por pivotes, mediapuntas, extremos y delanteros. Había que estar preparados por si llegaba una oferta fuera de mercado por Sergi Altimira, por ejemplo. En el puzzle ideal de casi todos, sobraban Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez. Tampoco se iba a echar mucho de menos al de Cardedeu si llegaba un pivote de ciertas garantías. Pero ni hubo apuestas dignas de atención ni tampoco ellos empujaron demasiado para irse. Como el 'Chimy' Ávila. Ninguno llegó poniendo una pistola en el pecho de nadie. Con el congoleño y el suizo se solucionará en verano. Y habrá más bajas.