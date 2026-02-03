El "sí de manual" de un Fidalgo "físicamente al mil por cien" que no se compara con Isco: "Es imposible"

El 'Maguito', que se entrenó este martes antes de su presentación y repetirá en la víspera, se ofrece a Pellegrini para la Copa, pues llega en "un momento idóneo", para jugar "de '5', de '8', de extremo o por detrás del punta"

El único fichaje invernal del Real Betis, el asturiano Álvaro Fidalgo, comparecía por vez primera como futbolista verdiblanco este mismo martes en la zona lounge de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El nuevo dorsal 15, que firma hasta el 30 de junio de 2030, posó inicialmente para los medios gráficos junto al presidente heliopolitano, Ángel Haro, y el director deportivo de la entidad, Manu Fajardo.

El villaverdero ejerció de presentador, valorando el "talento" del 'Maguito', su "liderazgo" y que viene "a otro gran club", donde hay "una familia" que le ayudará a integrarse. "Viene en su madurez deportiva, con 28 años. Un jugador de presente y de futuro. Ha colaborado mucho en poder adelantar el fichaje", sentenciaba. Por su parte, el ejecutivo aljarafeño agradeció a su 'staff'', a los clubes y a sus agentes por su "integridad", destacando que no ha sido una incorporación exprés: "Llevamos tiempo hablando, incluso allí en México tomando café para explicarte cómo era el club al que venías. Nos ilusiona. Es un jugador diferente. Encaja en el Betis por su calidad futbolística y humana"

Le tocaba ya a Álvaro Fidalgo, emocionado con el vídeo de cuatro ex compañeros del América deseándole lo mejor y resaltando que va a vivir "el sueño de todos" allí en Ciudad de México. También le dieron la bienvenida un azteca ya medio sevillano, Andrés Guardado, además de varios familiares y amigos, entre ellos sus padres y su hermana. Aguantó como pudo las lágrimas, porque venía de "dos días complicados, felices y tristes a la vez" en su despedida de la entidad y la afición azulcrema. Pero ya tiene nueva familia: "La bienvenida del grupo esta mañana ha sido inmejorable. Ha sido un tiempo magnífico en Mexico, pero me tocada dar un paso a otro lado, y qué mejor que volver a casa".

Cómo le convenció el Betis

"Soy amante del fútbol desde pequeño. Veo fútbol todos los días. Lo que se ve desde fuera del Betis habla por sí solo. Masa social brutal, de 50.000 para arriba en cada partido. Cómo me dieron la bienvenida los capitanes y los líderes habla muy bien del grupo; bromas desde la mañana. Hace tiempo había tomado la decisión de salir de México y volver a Europa, crecer en otro fútbol, el de elite. Manu no necesitó casi nada para convencerme. Con decirme si quería ir al Betis ya le dije un sí de manual. Por regularidad, proyecto, afición. Es un sitio inmejorable, de corazón. Las conversaciones fueron muy buenas desde el principio. Agradezco la confianza por la oportunidad, que ahora deberé devolver en el verde".

Estado de forma y posición

"Por supuesto que estoy disponible. Vengo entrenándome y jugando sin problemas. En estos cinco años, estuve en el 97-98% de los partidos de América. Ya me entrené por la tarde y mañana por la mañana. Si quieren, estoy".

"He jugado de '5', de '8', detrás del delantero, de extremo izquierda. Más cómodo en doble pivote o de interior. Siempre quiero tener la pelota y ser una solución para el compañero con buena conducción de balón y calidad".

"En México hay dos torneos, Apertura y Clausura, con dos pretemporadas. La última empezó el 18 de diciembre y ya jugué tres partidos de la Liga MX. hasta este parón por partidos de México; físicamente estoy al 1000x100. Entrenar en altura me va a ayudar mucho".

Pellegrini

"Pude conocer a Manuel esta mañana. Gracias por la confianza y la bienvenida. Ha demostrado qué tipo de entrenador es. Estar en tres competiciones a estas alturas y conseguir esta regularidad habla por sí solo".

Otras ofertas

"En estos años tuve varias propuestas, algunas importantes, pero ésta fue sin duda la mejor. Me llega en un momento idóneo. Desde que lo supe, tenía muchas ganas de venir. Vengo de un club gigante, no os podéis hacer a la idea, pero aquí voy a ser feliz, porque vengo a otro sitio que es pura pasión como éste".

Reencuentro con Deossa

"Tuve muy buenas batallas con Deossa. Vamos 1-1 empatados entre Concachampions y Liga MX. Un grandísimo jugador, como demostró antes de venir en el Mundial de Clubes, y ya lo está demostrando aquí".

Objetivos

"No puedo prometer 50 goles, pero sí ser un profesional desde el primer día a al último. Así, siendo humilde y profesional 24/7, me gané el cariño allí. Nunca me escondo; encima, con la competencia que habrá aquí con tan buen jugador, espero hacerme un mejor jugador".

Adaptación por cambio de Liga

"Sobre todo, creo que la diferencia (aunque os lo diré dentro de un mes) está en que allí la mayoría de los partidos los jugamos en altura y es un poco más lento, trabado, con muchos duelos. Aquí es más táctico, más rápido, hay que pensar antes. Puedo notar el cambio, pero con entrenamientos, partidos y los buenos jugadores que hay, seguro que me adaptaré. Espero no equivocarme y demostrarlo pronto".

Mundial 2026 con México o España

"No sé. Sería muy atrevido por mi parte antes de ni siquiera jugar decir algo. Soy también mexicano y es otra posibilidad que tengo. Estoy centrado en hacerlo bien aquí. Tengo muchas cosas que demostrar antes. Yo me meto presión, soy muy autocrítico. Quiero estar disponible siempre, hacer las cosas bien y el tiempo dirá".

"¿España o México? Es un aprieto, pero, por suerte, tengo las dos posibilidades. Nací aquí, pero la gente entenderá que me hice futbolista allí. Tengo mucho cariño a los dos países y, gracias a Dios, tengo la doble nacionalidad. Cualquier cosa que dijera, mentiría".

Un club hermanado en cierta forma con México

"La decisión por este club es por que, como se ve desde fuera, es una familia, con relaciones muy naturales. Se ve todo muy cálido, muy fácil. Todo el mundo habla maravillas del Betis. Hablé con Canales y Guardado; mejor que ellos, pocos me van a decir qué es el Betis. En cuanto Gelu, mi agente, me habló del Betis, no tuve dudas".

"La despedida, aunque siempre sentí el cariño, es todavía difícil de digerir para mí. Fueron millones de personas demostrando que me quieren. Ni América ni yo nos debemos nada, pero me voy con deuda. Si hoy estoy aquí es porque estos cinco años ellos me hicieron mejor jugador y mejor persona. Nunca los voy a olvidar. Los cinco mejores años de mi carrera y de mi vida, pero ya dije alguna vez que mi sueño era volver a Europa".

Solari

"Es mi padre futbolístico. Confió en mí en los juveniles y el Castilla. Me hizo debutar con el primer equipo del Real Madrid. No he podido hablar ahora con él, pero sí me ha mandado sus mejores deseos. Le he consultado otras veces, porque le tengo el mayor cariño y respeto. Me llevó a México siendo un niño, como quien dice, con 23 años. He madurado rápido, porque allí hay presión por el rendimiento inmediato, tres Clásicos, luchar por títulos... Aquí vamos a jugarnos cosas importantísimas y espero estar en ellas".

Canales

"Sé que habló muy bien de mí y ya le mandé un mensaje diciéndole que no tenía por qué hacerlo. Disfruté de él como aficionado en México, no tanto en contra, porque hubo grandes batallas deportivas. Es una gran persona y un magnífico jugador al que le agradezco su recomendación. Tenemos una bonita amistad".

Un título aquí

"Es un sueño. Con toda la ambición del mundo, pero con mesura. El equipo lo está demostrando: sin ponerse techo, pero partido a partido. Iremos viendo todo y Dios dirá".

Cambio de fechas para venir

"Los que estamos en el fútbol sabemos que todo cambia de un día para otro y hay que tomar decisiones rápidas. Lo hablé con el América antes de nada; no fue de un día para otro la decisión de venir. Emilio Azcárraga, dueño del club, me entendió y, con el cariño que tenía de la gente y cómo me había portado con ellos, me dijo que tenía ese derecho a decidir. No le puedo estar más agradecido. Fue rápido, pero fácil".

Isco

"Lo he visto entrenarse desde los 18-19 años que subía a trabajar con ellos en el Real Madrid. Es imposible compararme con él. No hace falta que diga que es uno de los mayores talentos de España. Es una comparación que no la veo. Somos perfiles diferentes, complementarios por supuesto. Cuando debuté, estaba él en el campo. Hizo un partidazo, por cierto, metiendo varios goles".