César Caballero, periodista experto en América, da un consejo con Álvaro Fidalgo, que ya está en Sevilla: "Triunfará en el Betis si lo saben utilizar"

César Caballero, periodista experto en Club América, explica en ESTADIO lo que se puede esperar en el Betis del 'Maguito', que ya está en Sevilla y ha conocido a sus compañeros, para comprender cuál puede ser su aportación en esta nueva etapa como verdiblanco

Tras cerrarse el mercado sin la llegada de un delantero, Álvaro Fidalgo se erige en el único refuerzo invernal del Betis y esta misma tarde será presentado como nuevo futbolista heliopolitano tras firmar hasta 2030.

Así las cosas, tal y como ha comunicado el club bético, el 'Maguito' ya se encuentra en Sevilla tras haber llegado esta mañana en coche procedente de Madrid y se ha desplazado a la ciudad deportiva verdiblanca, donde ha conocido a sus nuevos compañeros. La entidad bética ha compartido imágenes de su visitas a la instalaciones y de su saludo con Antony o el Cucho Hernández.

El futbolista asturiano empieza su nueva etapa en Heliópolis avalado por su brillante trayectoria en el Club América, de donde se ha marchado como un auténtico ídolo y dejando una huella muy profunda.

Por ello, no es complicado encontrar voces que lo conozcan a la perfección y hablen maravillas del nuevo centrocampista bético, si bien, en estos casos, siempre resulta más ilustrativo quién realiza un análisis algo más profundo con los matices necesarios para mejor el contexto.

En este sentido, el periodista mexicano de ESPN César Caballero ha explicado en ESTADIO Deportivo lo que puede aportar Álvaro Fidalgo y, sobre todo, lo que se puede esperar de él y lo que no para no generar falsas expectativas.

Así, lo primero que destaca es su implicación, su peso en el vestuario por su condición humana, carácter de líder y espíritu trabajador. "Álvaro es un tipo con una cultura de trabajo impecable, es un jugador que es de equipo, un jugador que es siempre muy bien recibido en el vestuario, que se preocupa por los compañeros", apunta Caballero, que señaló cuál es su posición real y su rango de actuación, dejando claro que no se trata de un futboilista que filtre pases espectaculares, pero sí muy regular en la organización y dotación de equilibrio.

"Es un organizador más que un mediapunta, es como para jugar en una segunda contención, un poco más como un volante mixto", apuntó a esta redacción el periodista, que está seguro que Álvaro Fidalgo destacará en el Betis siempre y cuando sepan darle su sitio y exprimir sus virtudes en su lugar correspondiente.

"Tiene buen juego entre carriles interiores, no es tan claro a la hora de filtrar los balones al área, pero si es jugador que le va a dar mucha estabilidad al centro del campo del Betis. Desde ahí pienso que puede triunfar allá si lo saben utilizar", señaló con convicción César Caballero sobre el posible rendimiento del 'Maguito' en La Cartuja.