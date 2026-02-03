El Betis confirma la gravedad de la lesión de Lo Celso: Copa, derbi con el Sevilla y numerosos partidos ligueros

El club ha comunicado el alcance de los problemas físicos del rosarino justo después del cierre de mercado: sufre lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho

Una vez que ha cerrado el mercado, con la llegada de Álvaro Fidalgo para reforzar el centro del campo, el Betis ha confirmado el alcance de las molestias de Lo Celso, que se vio obligado a retirarse del terreno de juego durante el partido de la Europa League contra el PAOK del pasado 22 de enero.

Desde entonces, el rosarino se ha perdido los choques contra Alavés, Feyenood y Valencia, pero el club todavía no había compartido la gravedad de los problemas físicos, de lo que ha informado horas después de la conclusión de la ventana invernal. De ese modo, la entidad ha confirmado los augurios negativos con el parte médico correspondiente.

El parte médico de la lesión de Lo Celso

"El jugador argentino presenta una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso", señala el comunicado del Betis, que, como es habitual, no detalla los plazos de recuperación del argentino.

No obstante, las fuentes consultadas por esta redacción aseguran que este tipo de lesiones requieren alrededor de 6-8 semanas de baja, por lo que estará en el dique seco entre mes y medio y dos meses, ya dependiendo de lo cerca que esté la rotura del nódulo proximal.

No se le puede esperar hasta bien avanzado marzo

En este sentido, no se puede esperar hasta bien avanzado marzo en el mejor de los casos, por lo que se perderá numerosos encuentros, entre ellos el derbi contra el Sevilla.

De momento y con total seguridad todos los correspondientes a este mes, y también los primeros de marzo, es decir, el copero del jueves contra el Atlético de Madrid, más los ligueros contra los propios colchoneros, Mallorca, Rayo, Sevilla, Getafe y Celta. Además, habría que sumarle las semifinales de Copa en el que caso de que elimine a los rojiblancos.

Pellegrini ya sabía a lo que se enfrentaba con Lo Celso

Ya en la rueda de prensa previa del choque contra el Valencia, Pellegrini apuntó hacia otra dirección en el mercado de fichajes, señalando a una posición diferente al ataque por las bajas, averiguándose poco después que se trataba del centro del campo y la operación por Álvaro Fidalgo. Por entonces, el chileno ya conocía el alcance de esta lesión y el Betis aceleró por el 'Maguito' para aumentar sus opciones organizativas en la medular ante las prolongadas ausencias tanto del rosarino como de Isco Alarcón