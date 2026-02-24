Adrián, "seguro de que el domingo va a haber un lleno absoluto"

El cancerbero verdiblanco se vanagloria de que, "aunque el Villamarín es difícil replicarlo, La Cartuja cada vez se va acercando un poquito más"

"Por experiencia, por madurez y por edad también, he vivido muchos derbis en la cantera, otros tantos en el primer equipo. Son semanas muy bonitas, semanas de mucha intensidad desde el principio. Sobre todo para los que somos de aquí, de Sevilla, es difícil de evadirte de todo ese ambiente. Todos tenemos amigos, unos béticos, otros sevillistas, incluso dentro de la familia también, en algunas familias pues hay algunos que son sevillistas, y eso es lo bonito también, esa sevillanía, ese pique sano desde el comienzo de la semana. Nos ha tocado una sin partidos de por medio, sí que ya desde el último está todo el mundo con ese 'modo on', engorilado, como decimos los béticos", apunta Adrián San Miguel.

El guardameta del Real Betis confiesa en los medios oficiales del club que está "muy ilusionado con que llegue ya al partido", este primer derbi en La Cartuja, para tratar de inaugurar la cuenta oficial: "Queremos que sea como nuestro Villamarín, donde al final vivimos ese último derbi ganando en casa. Está claro que los comienzos nunca son fáciles, y adaptarse a las instalaciones, a las inmediaciones, a llegar, a salir y todo, pues ha sido complicado desde el principio, pero yo creo que ya, incluso, la gente le va cogiendo el gustillo; ya hablamos de la capacidad del estadio, que al final casi todos los partidos llegamos a los 60.000, 50 y pico mil; estoy seguro de que el domingo va a haber un lleno absoluto. El Villamarín es difícil replicarlo, pero La Cartuja cada vez se está acercando un poquito más".

Otros derbis

"Bueno, hay una gran diferencia. Está claro que el derbi sevillano no se vive en otras ciudades ni en otros países. El derbi Liverpool-Everton es un derbi importante, es un derbi de la ciudad, pero es cierto que los dos equipos prácticamente llegan siempre en situaciones muy diferentes, uno luchando por el campeonato, otro luchando por otro objetivo. El derbi sevillano al final da igual quién esté por arriba o por debajo de la tabla; son partidos siempre muy intensos, muy aguerridos, con esa emotividad que tiene desde el comienzo, partidos que se derimen en pequeños detalles, en errores, en una expulsión...".

"Al fin y al cabo, son partidos difíciles de vivir en otros países; en Londres también con el West Ham, el derbi mítico es contra el Millwall, pero, claro, el Millwall hace tiempo no está en la Premier; con el Tottenham es por la cercanía, pero no se vive de esa manera. Al final aquí el derbi se vive antes, durante y después. En otros derbis se vive durante el partido, se acaba el partido y se piensa en el siguiente, aquí es muy diferente, y eso es lo que lo hace especial".

'Metiendo en vereda' a Álvaro Fidalgo

"Como siempre me ha gustado a mí cuando he estado fuera, en el extranjero, cuando tú llegas nuevo a un equipo, es bueno que alguien te sitúe, te instale dentro del vestuario y Álvaro ha caído con el pie derecho. Es verdad que él lo está demostrando en el campo, pero dentro del vestuario igual, también. Es un chico súper trabajador, respetuoso, tranquilo; la calidad es indudable, como lo está demostrando, y él se da cuenta de lo especial que es este derbi en esta ciudad. Él vive ahora aquí, muy cerquita de la ciudad deportiva; al fin y al cabo, cada vez que salga a la calle se va a dar cuenta en estos días previos y es bueno también que al final la gente de fuera lo vaya sintiendo y que se vaya motivando hasta que llegue el partido".

Cómo llegan los dos equipos

"Está claro que estamos luchando por diferentes objetivos. Nosotros ahora mismo estamos bien situados arriba de la tabla, queremos sobre todo mantener esa quinta plaza y mirar, por qué no, a esa cuarta. Sabemos que quedan todavía muchísimos puntos y hay enfrentamientos directos en todas las jornadas. ¿Por qué no soñar en grande y pensar que podemos alcanzar la Champions League? Pero siempre teniendo los pies en el suelo, que al final tenemos que mantener, sobre todo, la quinta. Y bueno, el Sevilla FC está en una situación complicada a nivel institucional. Está claro que en lo deportivo esta última victoria le ha quitado un poco esa presión de verse tan cerca del descenso, pero al final los derbis cada uno es diferente; da igual en el momento que llegue cada uno. Ellos han ganado el último partido, nosotros hemos empatado, pero no quiere decir absolutamente nada; estoy seguro que el domingo La Cartuja va a ser un hervidero; el equipo está muy ilusionado ya desde el primer entreno, que ha sido hoy; está toda la gente con muchísimas ganas, y esperemos disfrutar de un gran derbi.

Sorteo de la Europa League

"Yo creo que pasa a un nivel secundario teniendo el derbi por medio; da igual exactamente el que nos toque, sinceramente. Es cierto que hay rivales que pueden ser un poquito más asequibles que otros, pero, si queremos llegar a la final en Turquía, tenemos que ganar a cualquiera. Entonces, nos tocará el que nos toque; es bueno también tener que jugar la vuelta en casa, con nuestra afición. Es importante definir la eliminatoria en casa, así que a esperar a ver qué nos depara el azar y a pensar por supuesto también el derbi, porque no podemos perder el foco esta semana".