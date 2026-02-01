Oferta tentadora por Natan y respuesta firme del Betis

El central despierta un gran interés internacional y el West Ham inglés ha llamado a la puerta bética con una propuesta de cesión con obligación de compra que se eleva a una cifra total considerable

En la rueda de prensa previa al choque contra el Feyenoord, Natan fue cuestionado por las posibles ofertas que le habría llegado para salir del Betis en esta ventana y lo cierto es que no descartó en ningún momento que hayan llamado a su puerta en esta ventana. Por el contrario, señaló que estos temas los trata la su agente y la directiva del club, recalcando, eso sí, que tiene la cabeza puesta en el Betis.

Y es que el central se erige en uno de los futbolistas con mayor cartel internacional en el plantel verdiblanco por su gran campaña después de que en verano la entidad de La Palmera ejerciera la opción de compra de nueve millones.

Ya en el periodo estival pusieron sobre la mesa heliopolitana una propuesta multimillonaria tal y como reveló ESTADIO, rechazada de plano por los gestores hispalenses, y ahora, en este mes de enero, ya habrían tentado al Betis y a Natan con una oferta procedente de la Premier League, lo que da sentido a las palabras del central el pasado miércoles.

El West Ham se lanza a por Natan y el Betis lo frena

De este modo, el West Ham inglés habría concretado su interés con un acercamiento oficial al Betis para llevarse al futbolista brasileño en esta ventana de fichajes. Así, según asegura Diario de Sevilla, los Hammers han hecho llegar una oferta formal a las oficinas béticas baja la fórmula de una cesión remunerada con obligación de compra en verano.

En este sentido, el West Ham pagaría ahora tres millones de euros, mientras que el montante de la compra en los próximos meses ascendería a 33 millones de euros, es decir, un total de 36 millones para las arcas heliopolitanas.

Una intentona que ha sido rechazada de raíz por el Betis al catalogarla de insuficiente e inferior al valor real del futbolista en el mercado y dentro del equipo bético, pues es una pieza esencial. Esto no quiere decir que los verdiblancos cierren completamente la puerta al traspaso de Natan, pero solo lo venderían por una cantidad estratosférica por su caché actual y rol fundamental en los planes de Pellegrini. Tanto es así que la intención es renovarlo y blindarlo ante el creciente interés que despierta en el mercado.

Natan, baja hoy contra el Valencia

No en vano, Natan es titular indiscutible para Pellegrini y lo ha jugado prácticamente todo en lo que va de curso, con un total de 2.392 minutos en un total de 28 encuentros, erigiéndose en el activo bético con más presencia en el once en el presente curso, seguido de Fornals, con 2.184. De hecho, en LaLiga solo se había perdido un partido hasta la fecha, ante el Oviedo, y el segundo será este domingo, pues no estará contra el Valencia por acumulación de amarillas.