El nuevo Isaac Romero, "más tranquilo" para "que no vuelva a ocurrir" lo del último derbi
El lebrijano, expulsado en la primera vuelta, admite que quizás entró "con más energía de la cuenta" y, "a veces, eso puede pasar factura", por lo que comparte la idea de que la semana sea "como otra cualquiera"
"Es una victoria muy importante para nosotros, para poco a poco ir despegándonos de la zona de abajo de la tabla. Nos da ese plus motivador para ahora afrontar esta semana especial con más ganas que nunca para sacar lo más positivo posible del fin de semana. Como digo, es una semana especial para nosotros y tenemos que trabajarla bien. Ese día previo, tras estos años atrás que hemos ido al estadio a entrenarnos, lo queremos aprovechar para trabajar lo que necesitemos, lo que nos haga falta para el partido. Queremos estar tranquilos; se puede mirar de muchas maneras, pero es lo que hemos decidido", explicaba este martes Isaac Romero respecto a la eliminación de la sesión a puerta abierta.
El delantero, elegido esta semana para atender a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, era cuestionado sobre el último derbi, en el que fue expulsado por una dura entrada a Valentín Gómez: "Al final, esos partidos se viven con un extra de motivación; a mí me tocó entrar desde el banquillo y quizás entré con más energía de la cuenta, porque a veces eso puede pasar factura. Pero creo que eso ayuda para aprender, para que no vuelva a ocurrir y que el equipo acabe con once, que es lo importante para estos partidos".
Menos minutos tras la llegada de Maupay
"Pues sinceramente estoy muy bien; creo que estoy trabajando muy bien para cuando se me dé la oportunidad de estar y ayudar al equipo. Al final son decisiones del míster, que es el que toma la de poner a los once titulares, pero estoy muy tranquilo, porque sé que estoy trabajando para, cuando se me dé la oportunidad, aprovecharla, como he hecho siempre".
Un derbi siempre imprevisible
"Para mí no hay favoritos en el derbi; si miráramos la clasificación, pues sí que están ellos por arriba, pero para mí estos partidos se viven de otra manera. Creo que durante la semana no hay favoritos, porque hay que esperar a que llegue el partido, donde suelen pasar muchas cosas y no se sabe quién puede llevarse la victoria".
Un Betis menos osado y más a la expectativa
"Lo iremos trabajando durante estos días, durante la semana. Seguiremos haciendo nuestro juego; no sé si el míster cambiará algunas cosas, pero confiamos en el juego que nos dice el míster, en lo que estamos haciendo, e intentaremos dar lo mejor de cada uno de nosotros para que salga lo mejor posible".
Cómo afronta el derbi
"Como he dicho antes, es una semana especial aquí en Sevilla por este tipo de partido, pero, bueno, al final ya llevo un par de años aquí; ahora lo vivo más tranquilo, porque ya he podido estar en un par de derbis, así que, como mis compañeros los canteranos que también llevan años en el primer equipo, ahora lo llevo con más tranquilidad, porque creo que es mejor para nosotros y para no pensar tanto en eso".
Alexis Sánchez
"Nos estamos entrenando duro de cara a portería; te hablo del tema de los delanteros. Creo que estamos haciendo todo lo posible y mejorando día a día para aprovechar las ocasiones que tengamos en los partidos, ayudar al equipo y a los compañeros. Sobre Alexis, él nos ayuda mucho, nos aporta mucha veteranía, está siempre haciendo piña, dándonos consejos a todos. Algún partido malo puede tenerlo cualquiera; yo confío mucho en él, que me ayuda y me apoya mucho, así que nada, yo contento con Alexis".
Sin suerte en los derbis: expulsión y lesión
"Bueno, pues a lo mejor sí que no he tenido mucha suerte, pero bueno, son cosas que pasan en esta profesión, que no sabes cuándo te puede llegar un momento de lesión, un momento malo, pero bueno, intentaremos que este fin de semana sea todo lo contrario y estaré ahí para ayudar al equipo en lo que pueda; ojalá salga lo mejor posible".
Sanción a Almeyda
"Todos pensamos lo mismo, pero bueno, él está ahí para ayudarnos, para aconsejarnos y ahora pues la verdad que no sé dónde se sentará el míster esta semana, pero bueno, esta semana atrás ha estado Javi Martínez, que tiene la ayuda de Matías, y ha salido todo muy bien; si le toca otra vez, pues confiamos todos en él, le ayudaremos todos".
Críticas por su rendimiento
"Al final este mundo se mueve así; tiene que haber críticas, tiene que haber buenos momentos, y ahora pues me ha tocado a mí. La gente puede pensar a su manera (unos pensarán de una y otros de otra), pero yo estoy aquí, sé que estoy trabajando, creo que estoy mejorando día a día para, como he dicho antes, cuando tenga la oportunidad dar todo lo que tengo, como en cada partido que he podido estar".
El mensaje en el vestuario
"Pues bueno, que estemos tranquilos, que al final son todos partidos importantes, que tenemos que salir con todo para sumar de tres en tres, que tenemos que hacer más piña que nunca, porque al final creo que estando todos unidos y trabajando duro y aprendiendo cosas todos juntos, pues poco a poco nos iremos despegando de la parte baja de la tabla, como este fin de que ha sido una victoria importante, y poco a poco sentirnos más tranquilos y que cada vez fluya más el juego que venimos trabajando".
Jesús Navas
"No, bueno, no hemos podido hablar con él. Es verdad que los canteranos que llevamos aquí más tiempo intentamos hablar con la gente que es nueva o que lleva menos años aquí, pero tampoco metemos mucha caña, porque debemos de estar tranquilos. Ellos tienen que imaginarse ya también lo que significa esta semana. Toca seguir trabajando y que cada uno dé todo lo que tenga adentro para que estemos juntos y que salga todo lo mejor posible para nosotros".
Ni entrenamiento a puerta abierto ni comida de conjura
"Sí, hemos decidido, como digo, que tenemos que vivir esta semana como otra semana cualquiera para que no estemos pensando cosas fuera de lo normal, sino que estemos tranquilos, que hagamos piña, que hablemos mucho, que trabajemos. Creo que es lo mejor para nosotros".