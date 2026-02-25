Oso se convierte en el protagonista del Sevilla FC en el comienzo de la preparación del derbi

El canterano sevillista se ha ejercitado con total normalidad junto al resto de sus compañeros presentes, y es la mejor de las noticias en clave sevillista en la semana previa del Gran Derbi

El Sevilla FC ya se encuentra preparando uno de los partidos más importantes de la temporada para el equipo nervionense, como es el Gran Derbi. En tiempos sin competición europea, el poder demostrar la valía frente al eterno rival se antoja más que necesario y el equipo ya se concentra para esa gran cita que tendrá lugar en La Cartuja. Tras haber realizado sesión de recuperación el pasado lunes, y descanso el martes, el equipo ha vuelto a las sesiones con el grupo y era más que importante ver todos aquellos que estaban presentes, para obtener esas posibles pistas de cara a este encuentro.

En la previa de este Gran Derbi, hay una noticia relevante en clave sevillista, y es que no habrá entrenamiento el próximo sábado a puertas abiertas, rompiendo de esta forma con una tradición bonita en la ciudad de Sevilla. El propio vestuario ha tomado esta decisión de cara a la preparación de este partido, por lo que el equipo realizará la sesión previa a este encuentro en la ciudad deportiva sevillista, caso contrario al equipo verdiblanco, que sí lo hará en su feudo junto a su afición.

La expectativa en el día de hoy era alta, ya que se pretendía ver si Castrín seguía ejercitándose con el equipo, tras haberlo hecho el pasado lunes en la sesión. También existía la ilusión de ver si Rubén Vargas estaba en esta tarde calurosa en la ciudad, aunque finalmente solo se ha cumplido uno de los pronósticos. El central gallego ha estado, una vez más, junto al resto de sus compañeros y se apunta al derbi sevillano. Otro de los nombres propios ha sido el del lateral argentino Oso, que ha sido la sorpresa del entrenamiento al estar presente. Con el rendimiento de Suazo, esta es una de las mejores noticias del equipo hispalense, por lo que habrá que ver la posibilidad de que pueda estar en La Cartuja.

El equipo se ha ejercitado en este horario de tarde, y ahora a las 18:30 se celebrará la rueda de prensa intersemanal donde uno de los protagonistas del primer equipo hispalense hablará ante los medios de comunicación. La victoria en Getafe fue de casi seis puntos, sabiendo de la afrenta complicada de este fin de semana, aunque un triunfo frente al eterno rival sería un subidón anímico en la lucha por la permanencia. El Sevilla FC ya se concentra para ello y quiere darle la mejor de las noticias a la afición.