Jesús Navas se 'suma' a la batalla por la permanencia

La leyenda hispalense ha estado presente en la sesión de entrenamiento hispalense para darle ánimos a una plantilla que necesita impulsos positivos que le lleven hasta la victoria en estas dos finales

El Sevilla FC necesita agarrarse a lo que sea para intentar que la permanencia sea una realidad. Mucha es la desilusión entre la afición que ve como, tras la derrota frente en Pamplona, un larguero de Carlos Álvarez le salvo de que el equipo llegase a ocupar la penúltima plaza de la clasificación. Una situación muy complicada con muchos culpables, aunque en el foco actualmente están unos jugadores que sufren y al que puede llegar a sobrepasarles este momento. También el entrenador que, en cuatro partidos, no ha conseguido dotar de mejoras notables al equipo y, en este momento de la temporada, se paga muy caro.

¿Quién queda al mando? La afición. Los sevillistas se han erigido como el bastión para luchar por la permanencia, conocedores que las posibilidades pasan por ganar estos dos próximos partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente a Real Sociedad y Espanyol. En Nervión, se preparan para crear una noche de esas que se recuerdan y el lema de #TodoAlRojo ya ha empezado a esparcirse en las redes sociales. No solamente eso, ya que hasta los propios jugadores han compartido contenido en RR.SS con ese mensaje, por lo que se prevé que la noche del lunes sea como uno de los ambientes que hacen recordar al Sevilla de antaño.

También es importante agarrarse a figuras emblemáticas, y eso se ha producido en el día de hoy. Jesús Navas ha estado presente en la sesión de entrenamiento, un importante impulso al ser una de las leyendas del Sevilla FC y que, de hecho, su imagen la temporada pasada sirvió para sacar varios partidos de envergadura, gracias a todo lo que representa el de Los Palacios. Visita clave y que motiva a la afición sevillista de cara a esta 'final' que se vivirá el próximo lunes.

En la sesión de esta mañana, son los dos nombres propios que han destacado. El primero de ellos es Suazo, que llegó a Sevilla con un cabestrillo en el brazo y sigue recuperándose de ese lance. El otro es el de Djibril Sow, que se encuentra sancionado para el próximo partido y ha estado ejercitándose en un plan específico. La cara positiva ha estado en César Azpilicueta que, el pasado sábado, contábamos en ESTADIO Deportivo que ya se encontraba tocando balón sobre el césped. Un hecho que acabó produciendo que estuviese con total normalidad sobre el césped con sus compañeros en el día de hoy, por lo que apunta al duelo frente a la Real Sociedad.

Ahora toca confiar en la plantilla y en el cuerpo técnico. Fue el propio Antonio Cordón el que salió a reforzar al entrenador en medio de los rumores de una posible destitución. "Es el momento de estar todos unidos, con una conexión total de todos. Confiamos plenamente en el staff, en Luis García, sabemos cómo trabaja y lleva con nosotros ya unas semanas. Creemos que lo vamos a sacar adelante con la unión y el apoyo de todos", declaró en busca de darle tranquilidad en el cargo.