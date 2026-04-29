Encajan a Kevin Andrade en el Sevilla: "Ha madurado en Rusia y está listo para LaLiga"

En Rusia apuntan que Antonio Cordón tiene en agenda al central colombiano del sorprendente Baltika y desde su país destacan a ESTADIO sus cualidades y que es el momento idóneo para reclutarlo

A día de hoy, la más absoluta incertidumbre se cierne sobre el horizonte sevillista al no saber todavía en que división jugará el curso que viene ante el riesgo de bajar y encontrarse en pleno proceso de venta con Sergio Ramos y el grupo inversor Five Eleven Capital como protagonistas.

Este contexto deportivo e institucional, sumado a que no existen garantías de que Antonio Cordón continúe en el club en la próxima campaña, no evita, sin embargo, que el alto ejecutivo haya adelantado operaciones como las de Sangante, Patrick Mercado -paralizada por su lesión- o Juan Iglesias.

Kevin Andrade, el último futbolista vinculado al Sevilla

Tampoco ha detenido el carrusel de nombres vinculado al club nervionense, aún con prestigio internacional pese a su tesitura actual, y el último en salir a la palestra coincide con una de las prioridades de cara a la próxima campaña, reforzar el eje de la zaga.

En este sentido, desde Rusia se apunta que el Sevilla ha puesto en su punto de mira a Kevin Andrade, central colombiano de 26 años que milita en la revelación de la Premier Liga, un Baltika recién ascendido instalado en los puestos altos del campeonato ruso.

Dichas fuentes señalan que el cafetero gusta en Nervión para el próximo curso tras convertirse en pieza importante en el sorprendente rendimiento de su equipo en la elite después de haber participado en su ascenso la campaña anterior, pues recaló allí en enero de 2024 procedente de su país, más concretamente del América de Cali por 400.00 euros.

Entra en su último año de contrato

Desde entonces, su valor de mercado, en aquel momento en 750.000 euros, se ha elevado hasta los 3,5 millones y en Rusia se apunta a que el Baltika ha tasado su traspaso el próximo verano en 4,5 millones ante las llamadas a su puerta de diversos clubes, entre ellos el Lokomotiv de Moscú, que ha pedido precio por sus servicios.

Una cantidad que, a día de hoy, sería imposible obviamente en Segunda y difícilmente asumible en Primera por la delicada economía nervionense, si bien ya dependería del dinero ingresado en traspasos. No obstante, el hecho de entrar en su último año de contrato y su deseo de subir un escalón podría abaratar su precio.

Informes positivos desde Colombia

ESTADIO Deportivo ha consultado al entorno del jugador acerca del interés del Sevilla, si bien a día de hoy opta por guardar silencio respecto al futuro del central nacido en Santiago de Cali, lugar desde el que llegan buenos informes del jugador situado en la órbita sevillista.

De este modo, el periodista Francisco Henao, de El País de Cali, destaca en ED las cualidades del zaguero y cree que está preparado para dar el salto a una competición como LaLiga española tras su transición en el fútbol ruso.

En este sentido, destaca, entre otras virtudes, su fortaleza en el mano a mano y también su rapidez de desplazamiento. "Kevin es un jugador fuerte en el uno a uno, rápido, va bien en el juego aéreo...", señala Henao, que considera que el periplo en Rusia ha sido el trampolín necesario para competir a un nivel más alto en Europa.

"Preparado para dar el salto"

"De acá se fue muy joven y esa experiencia en Rusia le ha servido para madurar y aprender, y para estar listo para saltar a una gran liga como la española", comentó a esta redacción el periodista cafetero acerca de un futbolista que destaca por su envergadura, con 189 centímetros de altura.

Kevin Andrade ha disputado este curso un total de 2.648 minutos repartidos en 30 partidos, siempre titular, y con el saldo de un gol.