Divergencias y un gran ausente en la reunión con el grupo de Sergio Ramos para la venta del Sevilla

Una vez finalizada la auditoria, Five Eleven Capital ha expuesto desajustes en las cuentas sevillistas en el reciente cónclave con los máximos accionistas para profundizar en la operación, realizada al margen de Del Nido Benavente

El proceso de venta del Sevilla al fondo inversor Five Capital Eleven, con Sergio Ramos como cabeza visible, ha entrado en una nueva fase después de que haya concluido la pertinente Due Diligence, es decir la auditoría realizada por la consultora KPMG para estudiar las cuentas de la entidad nervionense.

Un paso determinante para valorar el estado financiero y si el valor de la operación, estimado en 450 millones de euros, se ajusta a la verdadera situación financiera del club de Eduardo Dato. Así, una vez finalizada se espera que en el mes de mayo se avancen en las conversaciones para una resolución final, ya sea para bien o para mal.

Reunión entre el grupo inversor y los máximos accionistas sin la presencia de Del Nido

De esta forma, ha trascendido que el pasado martes se produjo una reunión para profundizar en la operación una vez escudriñadas con detalle las cuentas sevillistas. Este cónclave, como apunta El Confidencial, contó con la presencia de Martin Ink, CEO de Five Eleven Capital, Gonzalo Ávila, representante de los accionistas mayoritarios del club, la consultora KPMG y JB Capital Markets, el banco de inversión de Javier Botín, implicado también en la negociación para la compra del Sevilla.

Sin embargo, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, en esta reunión no estuvo presente ni representado José María del Nido Benavente, que ni siquiera tenía conocimiento de dicha reunión a pesar de su condición de uno de los máximos accionistas del club.

Lo cierto es que el resto de familias con elevados porcentajes están negociando al margen del expresidente tanto en cuanto pueden vender el club sin su visto bueno al disponer de la mayoría del paquete accionarial. No obstante, este movimiento podrían traer consecuencias por los pactos firmados en su momento, si bien hasta el momento todo el procedimiento se está llevando a cabo sin la implicación de Del Nido, que siempre ha manifestado que nadie le ha comunicado nada al respecto.

El grupo inversor expuso los desajustes contables detectados en las cuentas sevillistas

Al margen de la ausencia del otrora máximo mandatario, en la reunión se pusieron sobre la mesa los agujeros que se han encontrado en las cuentas sevillistas y que afectarían al valor real de la operación. Desajustes contables con repercusión en el valor de los activos y en los riegos futuros por inspecciones fiscales.

En este punto hay versiones diferentes entre el tamaño de estas diferencias según la fuente consultada, pero todas coinciden en que son divergencias normales en este tipo de operaciones y que no serían un obstáculo insalvable para la venta del club, con el matiz de que el precio de las acciones variará dependiendo de si el Sevilla se mantiene en Primera o baja a Segunda.

Un precio sensiblemente inferior en el caso de descenso

No en vano, el valor bajaría aproximadamente hasta un 25% en la Categoría de Plata del fútbol español, lo que entienden todas las partes implicadas en un proceso que se acerca a su final sea cual sea la decisión final de los accionistas y de los potenciales compradores con Sergio Ramos a la cabeza.