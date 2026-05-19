El Sevilla toma una decisión definitiva con el fichaje de Patrik Mercado

La grave lesión sufrida en el mes de marzo por el centrocampista ecuatoriano dejaba su incorporación a expensas de un minucioso reconocimiento médico en el mes de junio, pero el club de Nervión habría adelantado los plazos para descartar finalmente su llegada

El Sevilla FC se prepara para una nueva era con Sergio Ramos como cabeza visible del proyecto. Antes, eso sí, debe formalizarse la compra de la mayoría accionarial por parte de Five Eleven Capital. Hay que pasar aún por notaría y luego debe ser el Consejo Superior de Deportes el que apruebe la operación, lo que dejará la planificación en 'stand by' durante algunas semanas. Pero tampoco se puede quedar el club paralizado por completo, conociéndose ya algunas decisiones de peso, como la no continuidad de Neal Maupay.

Dos fichajes cerrados, otro descartado y otro más en el aire

A la espera de que el nuevo director deportivo -presumiblemente Marc Boixasa- tome las riendas, Antonio Cordón se ha echado a un lado. Pero el extremeño dejó trabajo adelantado con los fichajes de Juan Iglesias, Arouna Sangante y Patrik Mercado. Los dos primeros aterrizarán a coste cero tras acabar sus contratos con Getafe y Le Havre, respectivamente. Pero en el caso del internacional ecuatoriano, su contratación definitiva estaba en el aire tras sufrir una grave lesión de rodilla, como sucede tambien con el rumano Marius Marin, apuntándose ahora que finalmente la misma ha sido descartada.

La grave lesión de Patrik Mercado que lo cambió todo

Fue a finales de febrero cuando el Sevilla FC anunció un principio de acuerdo con Independiente del Valle, cifrado en seis millones de euros, para hacerse con los servicios del joven centrocampista de 22 años, una de las joyas de su selección. Pero en el mes de marzo llegó el mazazo. El mejor jugador de la liga ecuatoriana se produjo una doble rotura, del ligamento cruzado anterior y del menisco medial, en la rodilla derecha, lo que le obligó a pasar por el quirófano, dejando en el aire su acuerdo para firmar hasta 2031 con el club de Nervión.

Antonio Cordón desveló las cláusulas que permitían romper el acuerdo

El largo proceso de recuperación ya iniciado le podría mantener de baja durante al menos nueve meses, hasta comienzos de 2027. Por ello, el propio Cordón se apresuró a salir a la palestra para desvelar la existencia de una serie de cláusulas que permiten a la entidad sevillista anular el traspaso. "Nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero tiene que pasar un reconocimiento médico. Es decir, tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y en junio tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico", explicó.

Todo quedaban congelado, por tanto, hasta conocer el resultado de esas exhaustivas pruebas médicas. Pero según ha informado el programa 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio, no ha hecho falta esperar a junio para tomar una decisión, apuntando que el Sevilla FC ha descartado finalmente el fichaje de Patrik Mercado, en quien había depositadas muchas esperanzas dentro de esa filosofía de buscar jóvenes talentos que puedan no solo dar un alto rendimiento deportivo, sino también generar plusvalías económicas en un futuro.

El Independiente del Valle no podrá hacer nada

No parece que en Independiente del Valle pueda hacer nada al respecto, aunque desde Ecuador se apuntara la posibilidad de una demanda ante la UEFA y la FIFA en caso de que el club hispalense se desentendiera del compromiso alcanzado, como todo apunta a que sucederá.

Al respecto, Santiago Morales, gerente del conjunto de la ciudad de Sangolquí, confirmó las explicaciones de Cordón y aplazó a final de temporada la resolución del caso. "Hay un documento firmado en el que se estipulan las condiciones y los momentos en que tiene que darse el traspaso del jugador, que eso es para el mes de junio”, afirmó. Pero con dos semanas de antelación, parece que esta historia no tendrá ya mucho más recorrido.

El lamento de Patrik Mercado

El gran perjudicado, obviamente, no es otro que el propio Patrik Mercado, que también ha visto esfumarse su sueño de estar en el Mundial, lo que podría haber supuesto un escaparate inmejorable para su revalorización. Pero, pese a todo, el futbolista nacido en Tena no se rinde, compartiendo hace algunas semanas una reflexión a la que se aferra en estos momentos de dificultad.

"Siempre se pone más difícil justo antes de subir de nivel… como si la vida quisiera comprobar cuánto lo deseas de verdad. Es en ese punto donde muchos dudan, se frenan o se rinden, pero ahí también es donde nace la diferencia. No te detengas ahora. Respira hondo, aprieta los dientes y sigue avanzando. Porque si duele, si pesa y si cuesta… probablemente es porque estás a punto de crecer", apuntó. Su próximo reto, sin embargo, será recuperar su mejor nivel en su actual club. Tendrá que esperar por ahora para dar el salto a Europa que el Sevilla FC le había brindado.