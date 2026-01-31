Alineaciones Osasuna - Villarreal: Alineación probable de Osasuna y Villarreal en la jornada 22 de LaLiga

Osasuna busca su tercera victoria consecutiva ante un Villarreal que llega en horas bajas y dos partidos sin ganar

Este sábado 31 de enero, se enfrenta Osasuna ante el Villarreal a las 16:15 horas en el estadio El Sadar.

CA Osasuna llega a este choque en la novena posición, con 25 puntos. Los de Lisci de ganar, sumarían su tercera victoria consecutiva. Los últimos cinco partidos ha conseguido 10 puntos gracias a tres victorias y un empate.

Por otro lado, el Villarreal ocupa la cuarta plaza, cuenta con 41 puntos y está a siete puntos del Espanyol, que se encuentra por debajo en la tabla. Actualmente atraviesan el peor momento de la temporada, la negatividad de Champions se ha trasladado a LaLiga -lleva dos derrotas consecutivas- y ahora espera terminar con esa mala racha.

Bajas del CA Osasuna y Villarreal

En Osasuna, la única baja confirmada es la de Iker Benito, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en un encuentro de Copa del Rey y estará varios meses alejado de los terrenos de juego.

La plantilla de Marcelino García Toral aterriza en Pamplona con importantes ausencias. En defensa no estarán Logan Costa, que continúa recuperándose de una rotura del ligamento cruzado; Juan Foyth, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles ante el Real Madrid; ni Willy Kambwala, baja hasta mediados de febrero por una lesión en los isquiotibiales. Tampoco estará disponible Pau Cabanes, que no volverá previsiblemente hasta abril tras una rotura del ligamento cruzado.

Lisci busca su tercera victoria consecutiva

Osasuna se encuentra en el mejor momento de la campaña, dos victorias seguidas y este finde espera la tercera. Sergio Herrera estará bajo palos, con Catena y Boyomo -apercibido- en el eje de la defensa, y Rosier y Javi Galán en los laterales. En la medular, Moncayola y Lucas Torró -también apercibido- llevarán el peso del juego. Aimar Oroz -apercibido- actuará por detrás del punta, acompañado en bandas por Rubén García y Víctor Muñoz, mientras que Ante Budimir, máximo goleador del equipo, será la principal amenaza ofensiva para intentar vencer al Villarreal.

El conjunto groguet espera volver a dar con la tecla

El Villarreal quiere dejar atrás las malas sensaciones de las últimas semanas, lleva sin ganar desde el 10 de enero, juntando dos derrotas en LaLiga ante Real Betis y Real Madrid, mientras que en Champions perdió ante el Bayer Leverkusen y Ajax.

En portería, no hay dudas: Luiz Júnior seguirá siendo el guardián del arco. Los laterales serán Santiago Mouriño y Alfonso Pedraza, mientras que el eje de la zaga lo formarán Rafa Marín y Renato Veiga. En el centro del campo, Santi Comesaña estará acompañado por DPape Gueye. En las bandas, Buchanan y Alberto Moleiro aportarán desequilibrio, mientras que en la delantera Gerard Moreno y Mikautadze serán los encargados de generar peligro.

Onces probables del partido CA Osasuna - Villarreal CF, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz, Aimar Oroz, Rubén García; Víctor Muñoz; y Budimir.

Villarreal CF: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesaña, Pape Gueye, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.