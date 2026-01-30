El Villarreal hace oficial al sustituto de Foyth y su segundo fichaje tras Alfon: Alex Freeman

La grave lesión del futbolista argentino, sufrida ante el Real Madrid el pasado sábado, han podido acelerar las negociaciones y llegada del defensa de 21 años, que llega procedente del Orlando City y firma hasta 2032

El Villarreal ha reaccionado de inmediato a la grave lesión de Juan Foyth. El jugador argentino tuvo que retirarse en el minuto 24 del duelo frente al Real Madrid el pasado sábado. Tras ello, las pruebas confirmaron que el defensa ha sufrido una rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda. De esta manera, la dirección deportiva ha buscado en el mercado de fichajes un refuerzo de garantías y ha cerrado la llegada de Alex Freeman, que firma hasta junio de 2032. En este sentido, Marcelino cuenta con dos incorporaciones más, con la otra que también es oficial como la de Alfon, que llega cedido hasta final de temporada.

El Villarreal llama a la puerta de la MLS para suplir a Foyth

Buenas noticias para el Villarreal en la recta final del mercado de fichajes. El conjunto de Marcelino ya cuenta con un refuerzo más en su plantilla como es el de Alex Freeman, un lateral derecho que llega procedente del Orlando City. La necesidad de firmar una incorporación en defensa se antojaba casi obligatoria tras la grave lesión de Foyth. De hecho, el propio técnico del conjunto castellonense lamentó la baja del futbolista tras el encuentro contra el Real Madrid: "Fue un golpe duro. Todos se dieron cuenta de la gravedad de la lesión. Casi seguro que estaremos un largo tiempo sin disponer de él. Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse".

"Alex Freeman ha jugado ya más de 40 partidos con el Orlando City de la MLS y ha defendido la elástica de la selección absoluta de los Estados Unidos en 13 ocasiones"

Tras ello, el Villarreal ha anunciado, de esta manera, el fichaje de Alex Freeman: "El Villarreal CF y el Orlando City han acordado el traspaso de Alex Freeman, que defenderá los intereses del club amarillo durante las próximas 6 temporadas y media, hasta junio de 2032. Alexander Michael Freeman (Baltimore, Estados Unidos, 9 de agosto de 2004) es un futbolista norteamericano que actúa principalmente como lateral derecho. Destaca por su potencia física y proyección en ataque. Es un jugador de gran corpulencia y velocidad, con unas impresionantes condiciones atléticas que le permiten, también, jugar en posiciones más adelantadas, siempre partiendo desde el perfil derecho. En una de ellas, incluso vio portería por partida doble, anotando un doblete en un duelo amistoso contra Uruguay. A finales de 2025, Alex Freeman fue nombrado como el Jugador Joven del Año de la MLS. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Alex!"

Alex Freeman, nuevo refuerzo para la defensa de Marcelino

Alex Freeman puede ser una de las novedades en la convocatoria del Villarreal para visitar a Osasuna mañana sábado, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Los de Marcelino necesitan tres puntos para salir de la mala dinámica cosechada en los últimos cuatro partidos, donde han caído derrotado frente al Real Betis, Ajax, Real Madrid y Bayer Leverkusen. Además, el técnico recuperará a Mouriño, que fue baja en el duelo ante el conjunto alemán por acumulación de tarjeta amarilla. Por otro lado, el defensa de Estados Unidos está ante su primera etapa en España y LaLiga EA Sports, tras jugar en su corta carrera hasta la fecha en el Orlando City y sus categorías inferiores.