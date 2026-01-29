El Villarreal se agarra a Pape Gueye mientras el Galatasaray aprieta

El Villarreal CF afronta los últimos días del mercado invernal con la presión del Galatasaray por Pape Gueye, uno de los pilares del equipo de Marcelino y ganador de la Copa África, cuya continuidad se pone a prueba por un interés creciente que choca con la firme postura del club amarillo

El Villarreal ha llegado a un punto de la temporada en el que todo cuenta. Tras su dolorosa eliminación en la Champions League y la Copa del Rey, el equipo depende de sí mismo para sellar su clasificación para la próxima edición del torneo europeo por la vía directa de LaLiga, y cualquier movimiento de calado en la plantilla puede alterar su gran racha de resultados en liga.

En ese contexto aparece el nombre de Pape Gueye, centrocampista de 27 años que se ha convertido en uno de los pilares del Villarreal. Su impacto en la medular ha sido inmediato y sostenido, hasta el punto de que su continuidad se considera clave en el proyecto groguet. Sin embargo, el mercado vuelve a llamar a su puerta con una generosa oferta.

Un interés que se reactiva desde Turquía

Según el periodista Nicolò Schira, el Galatasaray habría alcanzado un principio de acuerdo con el jugador para las próximas cuatro temporadas. Una información que, sin ser confirmada oficialmente, ha vuelto a agitar el entorno del ‘Submarino Amarillo’, que ve peligrar la continuidad de su flamante campeón de la Copa África.

Desde Turquía se habla de un interés reactivado en las últimas horas e incluso de negociaciones inminentes. En Villarreal, en cambio, aseguran que no existe ninguna conversación formal con el club otomano. La distancia entre percepciones refleja el momento: rumores al alza y una operación que, si avanza, lo hará bajo condiciones muy claras.

La cláusula como línea roja

El diario As apunta que el Villarreal se remitirá a la cláusula de rescisión del futbolista en una posible negociación, donde el conjunto groguet puede hacerse fuerte. Al encontrarse en la última semana de mercado, la cláusula del senegalés ha pasado de 45 a 55 millones de euros, un incremento automático que complica la salida del centrocampista o, en tal caso, aumenta los beneficios económicos para la entidad.

Por su parte, en La Cerámica no hay urgencias económicas. Pape Gueye llegó libre procedente del Olympique de Marseille, lo que convierte cualquier venta en una plusvalía extraordinaria. Pero el debate no es solo financiero. La salida de uno de los jugadores más influyentes del equipo añadiría dificultades evidentes de cara al resto de meses de competición, quedando pocos días para encontrar un sustituto de garantías, en un mercado que pocas veces ofrece grandes nombres.

Rendimiento, Copa África y contexto deportivo

Gueye arrancó la temporada con fuerza, aportando 2 goles en sus primeros cinco partidos de LaLiga. Con el desarrollo de la temporada, su dinámica se vio interrumpida por la Copa África, donde se proclamó campeón con la Selección de Senegal, una experiencia que le apartó temporalmente del ritmo competitivo del Villarreal, pero que le sirvió para ganar motivación y experiencia internacional.

El senegalés sigue siendo un futbolista del agrado de Marcelino García Toral, que valora su despliegue físico, su capacidad para sostener el centro del campo y su fiabilidad táctica. Precisamente por eso, su salida no encaja en el plan deportivo actual, salvo que llegue una oferta imposible de rechazar.

Galatasaray, prioridad deportiva y dudas externas

Para el Galatasaray, el fichaje responde a una necesidad concreta. Su técnico, Okan Buruk, quiere reforzar el mediocampo de cara a los ‘playoffs’ de la Champions League, donde quiere obtener el pase a los octavos de final, y consolidar además el liderato en la Süper Lig.

En el caso del ‘Submarino Amarillo’, ya se han realizado movimientos, como la llegada de Alfon González cedido por el Sevilla, o la incorporación de Thiago Fernández, pensando en el futuro. Pero nada comparable al impacto que tendría la salida de Gueye.

El Villarreal se juega demasiado en este tramo final como para debilitarse sin una compensación máxima. El interés existe, el ruido crece y el mercado aprieta. La decisión, si llega una oferta firme, no será sencilla. Porque vender puede ser negocio, pero en el fútbol no solo vale el dinero, y la plantilla ha de mantenerse competitiva.