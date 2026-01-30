Alessio Lisci sale en defensa de Aimar Oroz: "Una cosa es cortar el juego y otra atropellarle"

El entrenador de Osasuna se quejó en rueda de prensa de las continuas faltas que recibe su futbolista, pero también aprovechó para hablar del Villarreal, de Raúl Moro, Víctor Muñoz y las opciones que tiene en la media punta

Osasuna vuelve a El Sadar mañana sábado donde recibirá al Villarreal, con el objetivo de continuar con la racha de victorias que han firmado hasta ahora, logrando el triunfo ante el Oviedo y Rayo Vallecano. Por ello, el conjunto de Alessio Lisci se coloca en la novena posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 25 puntos, empatado con el Girona. De esta manera, el técnico italiano ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el choque frente a los de Marcelino, que atraviesan una crisis de resultados.

Alessio Lisci valora la buena racha de Osasuna

De esta manera, Alessio Lisci valoró la racha que lleva firmada Osasuna, pero consciente del nivel del Villarreal: "Vamos a intentarlo mañana otra vez. Pero jugamos contra un equipo que solo ha perdido contra conjuntos que están en Europa. Eso marca la dificultad, pero estamos en buen momento y preparados. Ojalá estemos igual que en la ida pero tengamos mejor resultado. La dinámica ya la hemos cambiado, pero ganar al Villarreal le da un plus y, además, nos permitiría alejarnos de abajo más". Además, sobre Osambela destacó que "está evolucionando muy bien. Tiene unas bases tremendas para ser muy buen jugador. Oso tiene una polivalencia muy importante. El otro día fue clave su entrada. Esperemos que su gol le ayude"

Por otra parte, Alessio Lisci apuntó la dificultad del partido de mañana: "Cuando juegas contra rivales tan buenos, si ellos no están tan bien, ayuda. Cuando pisan el acelerador todo se complica. Va a haber que sufrir, por supuesto, para poder sacar los puntos. Estamos a un rival que está entre los top. Puede ser un tipo de partido más diferente. No creo que nos favorezca que se rompa el partido y, si lo hace, no creo que nos favorezca como la otra parte". El técnico de Osasuna habló sobre las diferentes opciones con las que cuenta en la media punta: "Tenemos alternativas. Iker Muñoz puede jugar ahí. Víctor o Rubén también. Moi, evidentemente. Podemos ir alternando. Hay varios jugadores que pueden estar". Sobre Víctor Muñoz resaltó que "ha evolucionado muchísimo en defensa. A veces parece que no vuelve, pero es porque viene de pegarse un sprint del cien por cien. Por eso es importante que los que estén cerca le ayuden".

Alessio Lisci se queja por las continuas faltas hacia Aimar Oroz

Además, Alessio Lisci comentó el estado de forma de Iker Muñoz: "El partido de Iker no me genera dudas porque le veo entrenar. Y ahí me las crea todos los días. Al entrenar bien, el otro día jugó muy bien. Cada entrenamiento me pone en dudas, pero para bien".

Por último, Alessio Lisci lanzó un mensaje en defensa de Aimar Oroz: "A ver cuánto puede jugar. Es un jugador al que hay que proteger. Si las faltas son duras al principio de partido hay que sancionarlas igual que al final. Esperemos que lo cuiden. Las últimas faltas han sido muy duras. Y no han sido por conducir. Una cosa es cortar el juego y otra atropellarle. No sé si es casualidad, pero lleva tres entradas muy duras y no han sido sancionadas como debe. Aimar es fundamental todos los partidos. No sé si me equivoco, pero te diría que es el jugador con más promedio de puntos que tiene la plantilla".