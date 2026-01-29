La Real Sociedad se adelanta a Osasuna y ficha talento joven

La Real Sociedad se ha adelantado a Osasuna al firmar al joven mediocentro cadete Alain Sanzol, del San Juan; uno de los clubes navarros conveniados con Osasuna

Se espera un cierre de mercado de enero tranquilo para la Real Sociedad, que ha levantado cabeza desde que Pellegrino Matarazzo aterrizó en el banquillo ‘txuri urdin’.

No se esperan llegadas, salvo que se ponga a tiro un delantero o extremo de garantías que refuerce el ataque de verdad y que pueda cerrarse bajo la fórmula del traspaso. Matarazzo ya ha recuperado a Oskarsson y en breve estará disponible Yangel Herrera, de ahí que una posible salida de Karrikaburu en las últimas fechas pueda ser la única novedad al respecto.

Cualquier cosa podría acabar pasando con el joven delantero Jon Karrikaburu, quien viene acumulando ‘novias’ en Segunda división desde que comenzó el mes de enero. Pese a ello, ahora mismo no está descartada su continuidad en Anoeta hasta final de temporada; incluso se trata de una posibilidad que ha ido ganando enteros con el paso de las fechas.

Alain Sanzol, la perla navarra que no se le ha escapado a la Real

No es de extrañar, por tanto, que la dirección deportiva de la Real Sociedad esté ya trabajando en futuro, adelantándose a sus competidores a la hora de reclutar talento joven. Ese es el caso, sin ir más lejos, de Alain Sanzol Ochoa, mediocentro del cadete de San Juan que es asiduo en las convocatorias de la selección navarra y que está completando una temporada bastante destacada en su categoría.

Siendo el San Juan un equipo conveniado con Osasuna, la Real Sociedad ha estado rápida a la hora de echarle el guante al joven Alain Sanzol, quien ha participado en 15 de los 16 encuentros que ha disputado su equipo, un San Juan que es sexto en la Liga cadete de Navarra. Ha sido titular en 14 de ellos, sumando dos goles.

Según informa Noticias de Navarra, los rojillos no han demostrado excesivo interés en la joven promesa, quien es sobrino de Richard Sanzol, quien fuera portero osasunista y hoy día ocupe un puesto en el cuerpo técnico de Alessio Lisci.

Osasuna habría considerado que la demarcación de mediocentro, donde se desenvuelve el joven Alain Sanzol Ochoa, está cubierta en cantera, por lo que no ha demostrado mucho interés en apostar por el jugador del San Juan, quien habitualmente participaba en las jornada de tecnificación que organiza Osasuna. Por ello, finalmente el joven futbolista ha optado por marchar a San Sebastián.

El Athletic Club también sigue 'pescando' en Navarra

No es la Real Sociedad el único equipo que se ha movido rápido en las últimas fechas rastreando el talento navarro, sino que también lo ha hecho el Athletic Club, todo un habitual. De hecho, lo hará con tres nuevos cadetes para Lezama; aunque eso sí, de equipos conveniados. Se trata del central Iñaki Osés y del mediapunta Izan Punzano, ambos del Txantrea, y del centrocampista de Oberena Danel Agirre.