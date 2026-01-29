El detalle que demuestra el hambre que tiene Pellegrino Matarazzo

El entrenador de la Real Sociedad, que ha sido elegido como el mejor de LaLiga en el mes de enero, no dudó en pasarse por el Estadio de San Mamés para seguir de cerca el partido que jugó el Athletic Club, su próximo rival, contra el Sporting Clube de Portugal

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, no ha podido comenzar mejor su etapa en el club txuri-urdin ya que le ha cambiado la cara a un equipo que a finales de año 2025 estaba coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división, mientras que ahora a finales de enero sólo se encuentra a 5 puntos de la sexta posición de la clasificación de LaLiga. El técnico de Estados Unidos ha dado con la tecla, está muy contento y muestra una implicación y hambre enorme que le hizo viajar hasta Bilbao para no perderse detalles del partido de su próximo rival: el Athletic Club.

Pellegrino Matarazzo fue un agente infiltrado en el partido que el Athletic Club disputó este pasado miércoles contra el Sporting Clube de Portugal en el Estadio de San Mamés según informó Noticias de Gipuzkoa. El entrenador de la Real Sociedad quiso evaluar en primera persona al que será su próximo rival en LaLiga.

La Real Sociedad visita este fin de semana el Estadio de San Mamés en donde se medirá al Athletic Club en un nuevo partido correspondiente a la LaLiga. El equipo txuri-urdin intentará aprovechar el mal momento deportivo de su máximo rival histórico el cual ahora está peleando por lograr la permanencia en Primera división y que ha quedado eliminado en la fase de liga de la UEFA Champions League.

La Real Sociedad y Pellegrino Matarazzo buscan darle continuidad a su buena racha de resultados en este comienzo de año 2026 en la cual ha logrado tres victorias y un empate en LaLiga y ha logrado la clasificación para los cuartos de final en la Copa del Rey. Un buen momento que desea ratificar con un triunfo en el terreno de juego del Athletic Club al que, de paso, puede dejar aún más tocado.

Pellegrino Matarazzo, nombrado el mejor entrenador del mes de enero de LaLiga

Pellegrino Matarazzo ha sido un soplo de aire fresco en la Real Sociedad ya que el equipo ahora no conoce la derrota desde su llegada a pesar de que se ha enfrentado a clubes duros como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Ha sido tan bueno el inicio de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad que LaLiga no ha dudado en premiarle como el mejor entrenador del mes de enero en LaLiga al haber sumado 10 de los 12 puntos que se han puestos en juego en Primera división. Un buen rendimiento que se le ha reconocido.