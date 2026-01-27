El segundo reto de Yangel Herrera en la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo

El venezolano tiene por delante la ardua tarea de hacerse un hueco en el once titular de la Real Sociedad de Matarazzo entre un centro del campo casi definido

La Real Sociedad vive un momento de esplendor desde que Sergio Francisco fue cesado y, en su lugar, los vascos colocaron a Pellegrino Matarazzo al frente del equipo. El estadounidense ha renovado el once y ha dado con la tecla que no tocó el donostiarra, convirtiéndose, ahora sí, en el sucesor de Imanol Alguacil. Los principales cambios que ha protagonizado el americano han sido en el centro del campo, dónde Turrientes y Carlos Soler son fijos, mientras que Gorrotxategi y Sucic entran con regularidad. Quién se ha quedado al margen, debido en gran parte a las lesiones, es Yangel Herrera que tras recuperarse, enfila su segundo reto en la Real Sociedad de Matarazzo, hacerse un hueco en un centro del campo casi definido.

Yangel Herrera busca sitio en el once de Matarzzo

El comienzo del venezolano en su nuevo equipo no ha sido, ni mucho menos, el esperado por él ni por la directiva de la Real Sociedad que invirtió en su fichaje como uno de los grandes refuerzos de la temporada. Las lesiones, como vienen siendo habitual en estas última temporadas del vinotinto, han mermado su rendimiento y lo han dejado en la parte baja de la cola por un hueco en el once inicial. Con Matarazzo, cuando Yangel Herrera ha estado bien, ha sido un fijo en el once, pero con Matarazzo parece que será más complicado. Turrientes y Carlos Soler ha sido la pareja de centrocampista favorita del estadounidense y la que más ha repetido en un once inicial desde que llegó a San Sebastián. Gorrotxategi y Sucic opositan también a la titularidad, siendo relevos cruciales para la medular. Un poco más adelanto, Brais Méndez es insustituible y, de momento, Yangel Herrera es un interrogante. El venezolano tendrá que trabajar el doble, tras superar sus lesiones, para cumplir su segundo reto en la Real Sociedad y hacerse un hueco en el plan de Matarazzo.

Los cambios de Matarazzo dan vida a la Real Sociedad

Y es que su entrada en el once se antoja complicada después de que la Real Sociedad, con los cambios de Matarazzo, levante el vuelo y vaya sobre rueda. 10 puntos de 12 posibles ante rivales muy cualificados de la competición como Atlético (1-1), Getafe (1-2), Barcelona (2-1) y el Celta (3-1), además del acceso a los cuartos de final de la Copa del Rey ante Osasuna, avalan su primer mes al frente del plantel blanquiazul con un sobresaliente como nota provisional. El entorno txuri urdin admite la fortuna que acompaña además a un Pellegrino Matarazzo que no ha tenido un solo encuentro sencillo, pero que todo aquello en lo que pudiera favorecerse en las circunstancias más adversas, ha salido siempre de cara a sus intereses y a los de su equipo.