La hoja de ruta de la Real Sociedad en los últimos días del mercado de fichajes de invierno

La dirección deportiva que lidera Erik Bretos peina el mercado en busca de un futbolista que pueda mejorar la plantilla que tiene a su disposición Pellegrino Matarazzo. La prioridad es intentar reforzar las posiciones de ataque siempre y cuando encaje en los parámetros económicos

La Real Sociedad le ha dado un giro a la temporada durante las últimas semanas. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo se ha convertido en uno competitivo y ganador que no pierde en este año 2026 y que ya está a sólo 5 puntos de la sexta posición de LaLiga. Mira arriba el club txuri-urdin que ya no renuncia a nada y ahora trabaja en intentar reforzar la plantilla en posiciones de ataque, por la lesión muscular de Take Kubo, para intentar el asalto a los puestos europeos. Esa es la hoja de ruta de la dirección deportiva que lidera Erik Bretos, no descartándose alguna salida más.

La Real Sociedad afronta uno días finales del mercado de fichajes algo más tranquilo después de que Pellegrino Matarazzo haya dado con la tecla y haya demostrado que el equipo vasco es uno que tiene nivel más que suficiente para pelear por Europa. Con este contexto, la dirección deportiva de la Real Sociedad está peinando el mercado y no descarta realizar el fichaje de un extremo o de un delantero, siendo más prioritario el jugador de banda tal y como informa Noticias de Gipuzkoa.

Dicho movimiento se pretende realizar por la lesión de Take Kubo. El japonés se encuentra en su país natal descansando y desconectando después de sufrir un problema muscular que lo va a tener apartado de los terrenos de juego durante varias semanas. Es por ello que la dirección deportiva de la Real Sociedad busca a un futbolista que mejore la posición de extremo. Hace unos días sondeó la posibilidad de Raúl Moro, pero CA Osasuna estuvo más rápido y se hizo con los servicios del catalán. Eso sí, el refuerzo debe encajar dentro de los parámetros económicos del club vasco. En cuanto a las fichas, no hay problemas ya que la Real Sociedad cuenta con dos dorsales libres: el 15, que dejó vacante Umar Sadiq, y el 25.

Con todo, en la Real Sociedad, actualmente, la tranquilidad es máxima debido a que el equipo ha reconducido su camino en LaLiga y el descenso a Segunda división ha dejado de ser una posibilidad real.

La Real Sociedad no descarta alguna salida más

Al margen del capítulo de fichajes, en la Real Sociedad no descartan una salida más en la recta final del mercado de fichajes de invierno.

En ese aspecto, todas las miradas se centran en Jon Karrikaburu que no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo y que cuenta con propuestas de equipos de Segunda división. La marcha que sí está encarrilada es la de Mikel Goti que está cerca de irse cedido al Córdoba CF.