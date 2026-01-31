Manu Sánchez sobre Simeone: "Hay consejos que me dio en el Atlético de Madrid que sigo usando a día de hoy"

El ex futbolista del Atlético de Madrid, que actualmente milita en el Levante, se reencontrará con el cuadro rojiblanco y con Simeone. El argentino le marcó en sus primeros pasos en la élite y Manu Sánchez asegura que, a día de hoy, sigue usando conceptos que aprendió del 'Cholo' en su nueva etapa en el cuadro granota

El Atlético de Madrid vuelve a aterrizar en LaLiga tras el varapalo de la Champions League. La derrota ante el Bodo/Glimt dejó fuera del top 8 al cuadro rojiblanco que tendrá que pasar una ronda extra para alcanzar los octavos de final. El golpe llega en un momento delicado dónde las irregularidades marcan el curso del cuadro colchonero. Su rival de LaLiga será el Levante, que ha mejorado sus registros desde la llegada de Luis Castro y busca dar la campanada aprovechando el duro golpe recibido por el Atlético de Madrid, que se aferra en estos momentos a un Simeone que se gana el elogio de Manu Sánchez, un ex rojiblanco que actualmente milita en el Levante.

Simeone deja huella en Manu Sánchez

El defensor del Levante se ha asentado en el cuadro granota tras pasar por el Atlético de Madrid, entre otros equipos. Su experiencia con Simeone fue vital para poder mantenerse en la élite. Manu Sánchez se volverá a encontrar cara a cara con el técnico argentino, del que asegura que aprendió muchas cosas que, a día de hoy, sigue poniendo en funcionamiento. "Es muy exigente, muy intenso y te da muchos conceptos tácticos. Hay consejos que me dio en el Atlético que sigo usando a día de hoy. Se ve lo gran entrenador que es, que lleva allí 14 o 15 años y siempre mete al Atlético de Madrid en Champions, ha llegado a finales de Champions, ha ganado dos ligas, ha ganado Copa del Rey, Europa Leagues, Supercopas. Al final te demuestra que es un entrenador increíble", comienza diciendo en Marca el lateral del Levante.

"Todo el mundo confía en él. Tiene una idea muy clara y cuando te explica algo y luego en el partido pasa tal cual, eso genera una confianza brutal en el grupo. Él tiene una idea de juego muy clara, una filosofía muy clara, que es que el esfuerzo no se negocia", sentenció acerca del entrenador del Atlético de Madrid.

Manu Sánchez sobre el partido ante el Atlético de Madrid: "Todavía no he podido ganar al Atleti y me gustaría"

Además, Manu Sánchez recordó como el momento más especial de su carrera el debut con los rojiblancos. "El debut con el Atlético de Madrid en el Metropolitano, contra Osasuna, con público fue muy especial. Salí de titular y ganamos 2-0, me salió un buen partido", destacaba Manu Sánchez que, por ese motivo, será para él muy especial reencontrarse con el Atlético de Madrid. "Es un partido muy especial. Me gusta mucho jugarlo. Al principio, cuando todavía estaba cedido, era una situación rara, pero te acostumbras. Para mí y para mi familia es un partido especial. Todavía no he podido ganar al Atlético y me gustaría", finaliza.