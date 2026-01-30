Simeone y su posición sobre el mercado de fichajes: "Tengo que trabajar con los futbolistas que el club me da y estoy para trabajar como siempre"

El entrenador del Atlético de Madrid no sólo ha analizado el partido contra el Levante y también ha repasado otros temas de actualidad del club como el emparejamiento de UEFA Champions League contra el Brujas o el mercado de fichajes

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha comparecido en rueda de prensa ante del partido de LaLiga que su equipo disputa este fin de semana contra el Levante UD. El técnico argentino ha analizado el encuentro, ha dicho que Giuliano Simeone y Griezmann son bajas, ha dado su opinión sobre el mercado de fichajes de nuevo y ha hablado sobre la eliminatoria de playoff de la UEFA Champions League contra el Brujas.

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha preferido en esta ocasión mantenerse al margen del mercado de fichajes a pesar de las declaraciones de Mateu Alemany, director deportivo del club rojiblanco, que ha afirmado que seguirá trabajando para fichar hasta el lunes. "No es tema mío, soy entrenador. Tengo que trabajar con los futbolistas que el club me da y estoy para trabajar como siempre".

El técnico ha respondido de la siguiente forma cuando le han preguntado si está resignado con el mercado de fichajes. "Sé que tengo que trabajar en mi lugar, qué es ser entrenador y mi lugar es trabajar como entrenador".

Por último, ha dejado claro que los jugadores del Atlético de Madrid sólo piensan en el partido contra el Levante UD. "Los jugadores no están pensando en la posible llegada de algún compañero o no. Piensan en el partido. Y nosotros lo mismo, tenemos este partido el sábado y estamos centrados en esto, hemos hablado mucho del mismo tema, es aburrido y poco hay que contar nuevo".

Giuliano Simeone y Griezmann, bajas en el Atlético de Madrid para jugar contra el Levante UD

Diego Pablo Simeone ha dicho que Giuliano Simeone y Griezmann no podrán jugar el partido contra el Levante UD. "Giuliano Simeone sigue en estado febril y Griezmann está en un proceso bueno de recuperación y posiblemente a partir del lunes estará con el grupo y estamos con los mismos que jugamos contra el Bodo".

El cambio de Barrios contra el Bodo y la eliminatoria de UEFA Champions League contra el Brujas

Por otro lado, Simeone ha explicado por qué cambió a Pablo Barrios en el partido contra el Bodo. "Tonto no soy, o al menos eso creo. Pablo es muy importante para nosotros. Jugar cada tres días y no tener recambio parecido a Pablo en la plantilla e intentamos protegerlo para que pueda participar todos los partidos. El otro día cuando salió soy el primero que dije estoy sacando a Pablo y no tengo dudas de que hice bien en sacarlo para que pueda empezar mañana y después va a tener más descanso para el partido del jueves".

Simeone, por último, ha valorado la eliminatoria de play off de UEFA Champions League que el Atlético de Madrid tiene que jugar contra el Brujas. "Difícil, sabemos de las características de los chicos del Brujas. En su casa son fuertes, tiene una mentalidad importante sobre todo de local, velocidad, ambiente, gente joven y será un partido duro, difícil y esperamos poder llevarlo a donde podemos hacer daño".