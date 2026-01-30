Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, muy claro tras el revés con Goretzka: "No vamos a parar hasta el lunes con los mismos criterios"

Al club rojiblanco se le ha caído el fichaje de Leon Goretzka ya que el alemán ha decidido quedarse en el Bayern Munich a pesar de la oferta que le ha hecho un Atleti que desea incorporar en estos últimos días del mercado de invierno a un centrocampista y a un atacante

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, ha roto su silencio después de que el final del mercado de fichajes de invierno se le esté complicado toda vez que Leon Goretzka, que era objetivo del club rojiblanco en este mes de enero, haya decidido quejarse y, por tanto, desechar la oferta del Atleti. El ejecutivo del Atlético de Madrid ha manifestado que a pesar de ese revés va a seguir trabajando igual para fichar a un centrocampista y a un atacante.

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, ha dicho que no va a fichar por fichar y el jugador que llegue debe ser bueno cuando ha sido preguntado por no poder cerrar la incorporación de Leon Goretzka. "Vengo repitiendo siempre es lo mismo, que si traemos a un futbolista, no va a ser un futbolista malo, no va a ser un futbolista simplemente para hacer plantilla. Va a ser un futbolista que realmente nos parezca y que nos va a dar cosas importantes y cosas diferenciales. Y con ese concepto se dificultan las cosas, claro, porque si tú bajas ese listón de exigencia, fichar por fichar, pues es relativamente sencillo".

A continuación, Mateu Alemany ha remarcado que el Atlético de Madrid va a intentar hacer un fichaje hasta el final del mercado de fichajes. "Cuando le pones una exigencia alta, como alguno de los nombres que pueden haber salido, puedes haber mencionado tú, pues es una cosa en este mercado es difícil, pero nosotros no vamos a parar hasta el lunes con los mismos criterios".

Mateu Alemany ha analizado la eliminatoria de play off de la UEFA Champions League en la que el Atlético de Madrid ha quedado emparejado con el Brujas

Mateu Alemany, por otro lado, ha analizado la eliminatoria de play off de la UEFA Champions League en la que el Atlético de Madrid ha quedado emparejado contra el Brujas. "Es un equipo que conocemos bien, un equipo muy joven, con mucho talento, juegan muy bien, dejan jugar también, lo cual también es bueno para dar un espectáculo, y son rápidos, un equipo complicado, por supuesto".

El director deportivo del equipo rojiblanco ha advertido lo que el Brujas es un equipo que tiene su dificultad. "Ellos están ahí siempre arriba en sus competiciones locales, y por tanto máxima concentración, máximo respeto y también sabemos lo que es esta competición para todo el mundo y también para nosotros, por tanto, pues vamos a estar a dar nuestra mejor versión para seguir en la competición".