Alineaciones Levante - Atlético de Madrid: Alineación probable de Levante y Atlético de Madrid en la jornada 22

El Atlético de Madrid, metido en la pelea por mantenerse entre los grandes de LaLiga, visita este sábado al Levante en el Ciutat de València, donde los locales buscan puntos que les alejen del descenso y el Atleti quiere aprovechar la visita para seguir sumando sin margen para el error

El duelo de la jornada 22 de LaLiga EA Sports enfrenta a dos equipos con impulsos distintos esta temporada, pero con motivaciones claras. El Atlético de Madrid se presenta en la tercera posición de la tabla con 44 puntos, una cosecha que lo mantiene en la lucha por posiciones de privilegio a la estela de los líderes, mientras que el Levante UD, con 17 puntos, ocupa la zona de descenso y necesita resultados para respirar y no perder contacto con la salvación.

En números, la diferencia entre ambos es clara: el Atleti ha ganado 13 de sus 21 partidos, empatado 5 y perdido solo 3, con una mejoría evidente en su dinámica competitiva, y una producción de 38 goles a favor frente a 17 en contra. Por su parte, el Levante ha sumado 4 victorias, 5 empates y 11 derrotas, con 24 goles marcados y 34 recibidos, un balance que refleja las dificultades que atraviesa el grupo granota en determinados tramos del campeonato.

Este contraste alimenta la narrativa del partido, un Levante que lucha por recuperar confianza y una inercia positiva ante su afición, y un Atlético que quiere prolongar su consistencia y seguir sumando fuera de casa para no perder terreno en la parte alta de la tabla. El duelo promete intensidad y alternativas desde el arranque.

Levante, necesidad de puntos y de reivindicación

El Levante UD llega a este partido con la urgencia de sumar en casa. La situación en la clasificación obliga al equipo valenciano a pelear cada balón como si fuera el último y tratar de encontrar un punto de inflexión que le permita acercarse a la salvación. En el Ciutat de València, el Levante intentará mostrar solidez defensiva sin renunciar a proyectar peligro en campo rival, conscientes de que algún punto ante un rival de nivel puede ser un espaldarazo anímico de cara al tramo final de la primera vuelta.

Atlético de Madrid, afianzarse en la zona alta

El Atlético de Madrid llega al Ciutat de València con la ambición de mantener su racha de resultados positivos y seguir sumando lejos del Metropolitano. El conjunto colchonero ha mostrado un inicio de segunda parte de la temporada muy sólido y quiere aprovechar la visita al Levante para consolidar su posición en la zona alta, con la vista puesta en seguir en la pelea por qué no, por el primer puesto. Su equilibrio entre defensa y ataque será clave ante un Levante que necesita puntos como el aire.

Onces probables del partido Levante - Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga

Levante: Ryan, Maturro, Dela, Toljan, Martínez, Raghouber, Iván Romero, Carlos Álvarez, Iker Losada y Etta Eyong.

Atlético de Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Marcos Llorente, Nico González, Barrios, Johnny, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Sorloth.