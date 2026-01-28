Etta Eyong hace saltar ya las alarmas en el Levante y el Barcelona toma una decisión

Ni con la llegada de Luís Castro, el atacante ha podido romper su sequía goleadora. Poco a poco, va perdiendo valor en el mercado y algunos clubes ya se han echado para atrás

Comenzó muy fuerte la temporada pero lo cierto es que ya suma cuatro meses sin marcar. Mucho tiempo para un atacante que estaba llamado a protagonizar uno de los culebrones del próximo verano en el mercado de fichajes. Ni siquiera con el renacer que ha tenido el cuadro valenciano desde la llegada de Luís Castro al banquillo granota se le ha despertado al camerunés su olfato de gol.

De hecho, su último gol con la camiseta azulgrana data del pasado mes de octubre, jornada 10 de Primera División, ante el Mallorca en el empate a uno en el estadio de Son Moix.

Desde entonces, ha disputado un total de quince partidos de liga, catorce de ellos titular, y ha sido la referencia indiscutible para los tres entrenadores que han dirigido al Levante. Pero su registro goleador se ha visto frenado en seco en cinco dianas, las que anotó en las primeras diez jornadas de la competición doméstica y que le siguen manteniendo como el máximo realizador del equipo.

Al menos, con su país si consiguió marcar en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa África. Pero ahí se quedó también su participación goleadora en dicho certamen, porque ya no volvió a ver puerta.

Los pretendientes de Etta Eyonh y las condiciones para su traspaso

Tras su buen arranque liguero, fueron muchos los equipos que llamaron a su puerta para interesarse por él de cara el próximo ejercicio. Según informó el diario Marca en su día, el CSKA de Moscú ofreció al Levante una oferta de 30 millones de euros. Y en España, el Barcelona fue el que más interés mostró en dicho momento.

Cabe recordar Etta Eyong aterrizó en el Levante el pasado 1 de septiembre, procedente del Villarreal, por una cantidad de 3,8 millones de euros y con contrato hasta el próximo 2029. El delantero cuenta con una cláusula de rescisión de 30 millones, para un equipo español, y de 40 millones para una entidad extranjera.

El interés del Barcelona por Etta Eyong se desvanece

Mientras tanto y según una información del diario Sport, el FC Barcelona ha perdido ya el interés en el delantero africano. Fue el pasado verano cuando se interesaron por él porque su precio era una auténtica ganga (3 millones de euros), pero, ahora, viendo el rendimiento del jugador y el alto precio de su nueva cláusula de rescisión, los directivos azulgranas han optado por olvidarse de dicha operación.

Cabe recordar que, en verano, el Villarreal le pidió hasta los 10 millones de su cláusula al conjunto catalán, pero como el club lo quería para que cabalgara entre el primer y el segundo equipo, decidieron que era demasiado dinero para semejante fichaje.