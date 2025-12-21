Lluvia a las diez de la noche en La Cartuja, pero de peluches

La amenaza de precipitaciones, que afearon casi toda la semana el cielo sevillano, no evitó una gran entrada en un escenario donde se vivió por vez primera una gran tradición solidaria

No está siendo un final de otoño y principio de invierno precisamente seco en Sevilla, pues son ya varias las borrascas y danas que han afectado a la parte occidental de Andalucía. Un par de veces, incluso, se produjeron inundaciones y un sinfín de contingencias en la capital hispalense. No ha ocurrido esta semana, aunque las inclemencias meteorológicas han aguado los planes muchos días a los ciudadanos de la provincia. También el fin de semana en que se despide LaLiga hasta 2026, más en la víspera que este domingo, cuando se disputó un Real Betis-Getafe CF que, más allá de lo deportivo, acogía una preciosa tradición que no han podido fastidiar ni el frío ni la amenaza de precipitaciones. Hubo chaparrón a eso de las diez de la noche, sí, pero de peluches. Y, por primera vez desde su estreno en 2018, no en el Benito Villamarín, que está a la espera de apuntalar una profunda remodelación que no debe estar lista antes de 2028, sino en el Estadio de La Cartuja.

De esta forma, docenas de voluntarios de la Fundación RBB se afanaron en recoger rápidamente y almacenar los miles de juguetes de tela lanzados desde las gradas durante el descanso del choque entre heliopolitanos y azulones. Una medida que provocó también aplausos y sonrisas en los anfiteatros del coliseo colindante con Santiponce, donde se pedía que los peluches no superaran los 30 centímetros en ninguna de sus tres dimensiones (de largo, de ancho o de profundo) ni los 200 gramos de peso. Tampoco podían tener baterías, ni internas ni externas, así como otros elementos duros que pudieran causar daños al ser arrojados, aunque los que se pasaran iban a ser 'decomisados' en las puertas y utilizados, sin duda, pese a la ausencia de 'vuelo' para alegrar las Navidades a los niños más necesitados.

El listón, por encima de los 20.000 juguetes de fieltro

La solidaridad del beticismo está fuera de toda duda, como demuestran infinidad de actos organizados durante todo el año por la Fundación del Real Betis Balompié. Así las cosas, cada año se va superando un nuevo registro del anterior en las seis ediciones celebradas hasta la fecha (únicamente se ausentó la tradicional lluvia desde los anfiteatros por el cierre de los estadios con ocasión de la pandemia a finales de 2020 y principios de 2021), con más de 20.000 unidades de peluches recogidas y repartidas entre los niños más necesitados a través de diferentes plataformas y asociaciones sevillanas. En 2024, además, se organizó una recogida paralela para los damnificados de la DANA en Valencia. Cuando se conozcan los datos de 2025, seguramente no decepcionará.