Ruibal: "Llevábamos tiempo siendo superiores en los derbis"

Aitor Ruibal y Álvaro Valles fueron dos de los jugadores del Real Betis que analizaron el triunfo bético en la zona mixta del Sánchez-Pizjuán: "Llevábamos tiempo que se nota que veníamos derbis siendo superiores", dijo el lateral catalán

Victoria del Real Betis en el Sánchez-Pizjuán para llevarse el primer Gran Derbi de la temporada. Los de Manuel Pellegrini se impusieron 0-2 con dos goles en el segundo tiempo, obra de Pablo Fornals y Sergi Altimira. Un triunfo que deja buen sabor de boca en el vestuario verdiblanco. Aitor Ruibal y Álvaro Valles pasaron por zona mixta para valorar los tres puntos conquistados en Nervión.

Ruibal: "Este equipo no tiene límites"

- Valoración: "Muy bien, muy bien, muy felices. Lo que digo, llevábamos tiempo que se nota que veníamos derbis siendo superiores y lo que nos faltaba pues era demostrarlo en el campo y llevarnos la victoria".

- Suspensión al final: "No quiero entrar mucho en eso al final, lo que hayan tirado o no, al final lo que tienen que acabar es ese tipo de actos pero no solo digo en este estadio sino en cualquier estadio no hay que normalizar ese tipo de cosas y bueno, poco más que añadir".

- El nivel del equipo: "Eufórico, con ganas de más porque este equipo no tiene límite, queremos seguir, queremos ir para arriba y bueno, ya pensando en el jueves, en el partido que tenemos de Copa porque es muy importante seguir en las tres competiciones".

- Gol de Altimira: "Sergi es muy bueno, lo demuestra entre los partidos que juega, evidentemente está jugando entre los mejores clubes de España y unas veces entras, otras veces no, siempre hay que estar preparado. Yo estoy muy encima de la gente joven porque yo he pasado por situaciones similares"

- Una situación similar a la suya: "Cuando uno está preparado y tiene su talento no tiene que preocuparse. Lo que te digo es que al final me moría de ganas por jugar hoy porque sabía que me tocaba jugar, da igual donde. El equipo en general ha hecho un partidazo para mí, como bien dices, como bético pues es algo enorme, algo que es inexplicable y bueno, que la gente lo disfrute porque vamos por más"

- Dedicado a la afición: "Obviamente que nos alegramos mucho por los aficionados. Después de diez años aquí, entiendo lo que significa el Betis, me identifico con ellos. Igual no he sido bético desde chiquitito, pero me alegro muchísimo por la gente porque se lo merece. Es algo enorme. Sobre todo va por lo que no están y les gustaría vivir estos momentos. Los echamos de menos".

- Sensación de felicidad: "Como diría nuestro eterno capitán, el que se acueste antes de las cinco hoy, multa"

- La suspensión temporal del final: "Queríamos acabar ya el partido, no nos venía bien parar, pero entiendo al árbitro que había que activar el protocolo. Se han lanzado bastantes objetos. No debemos normalizar estas cosas. Afortunadamente no ha pasado nada".

Valles "Notábamos el aliento de la afición y de nuestros familiares"

- Balance del partido: "He disfrutado muchísimo. Ha sido una primera parte muy igualada con pocas ocasiones, con juego parado, muy físico, imprecisiones... Hemos acabado muy bien la primera parte. Nos hemos ido al descanso con buenas sensaciones, hemos salido con la misma mentalidad y nos hemos llevado el partido".

- Un derbi especial en lo personal: "Llevaba pensando desde el jueves que para este tipo de cosas había venido aquí. Gracias a Dios todo ha salido muy bien. Es un orgullo vestir este escudo cada día y en partidos así más todavía".

- Un triunfo dedicado al beticismo: "Notábamos el aliento de la afición y de nuestros familiares. Esto va por ellos porque se lo merecen. La felicidad de ellos es la nuestra. Agradecerles que estén siempre con nosotros en las buenas y en las malas".

- Optimismo para la temporada: "A seguir, este es el nivel que tenemos que seguir dando. De aquí no se puede bajar. Con esta actitud y compromiso es difícil que nos ganen. Va a seguir siendo un año muy bonito".