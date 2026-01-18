El Ajax asegura la cesión de Oleksandr Zinchenko hasta final de temporada

Oleksandr Zinchenko llega cedido al Ajax procedente del Arsenal para reforzar la defensa y el centro del campo hasta el final de temporada

El Ajax ha cerrado un acuerdo para incorporar a Oleksandr Zinchenko procedente del Arsenal en calidad de cesión hasta el próximo verano. El defensor ucraniano, que actualmente estaba cedido en Nottingham Forest, verá su préstamo interrumpido para unirse al conjunto de Ámsterdam, según ha confirmado el periodista Fabrizio Romano.

El propio Fabrizio publicó en sus redes sociales, confirmando que el jugador viajará en las próximas 24 horas a Ámsterdam para pasar las pertinentes pruebas médicas y formalizar su llegada.

Detalles de la cesión y salario cubierto por Ajax

El préstamo de Zinchenko estará vigente hasta junio, con el Ajax haciéndose cargo de su salario durante toda la cesión, según informó el diario Telegraaf. La operación se ha llevado a cabo tras conversaciones entre los clubes y la intermediación del agente neerlandés Nathan van Kooperen, que representa a la agencia Muy Manero, mientras que el propio jugador mostró predisposición a incorporarse al club neerlandés.

El objetivo del Ajax no solo es contar con el ucraniano para esta temporada, sino también intentar asegurar su fichaje definitivo una vez que termine el curso, dado que Zinchenko quedará libre de contrato al final de la campaña.

Un refuerzo polivalente para la defensa y el centro del campo

Zinchenko, de 29 años, puede desempeñarse tanto como lateral izquierdo como en la posición de centrocampista defensivo, dos de las áreas en las que Ajax busca reforzarse en este mercado. Su experiencia será clave para un equipo que actualmente ocupa la tercera posición de la Eredivisie, a 18 puntos del líder PSV Eindhoven, y que busca sumar jugadores con recorrido internacional y competitividad europea.

El ucraniano ha ganado cuatro títulos de Premier League durante su etapa en Manchester City y cuenta con más de 150 partidos en la Premier y 41 en la Champions League, lo que le convierte en un refuerzo de alto nivel y experiencia para el Ajax.

Regreso a la Eredivisie y vínculo con excompañeros

El fichaje supone un regreso de Zinchenko a los Países Bajos, donde ya jugó cedido con PSV Eindhoven en la temporada 2016-17, acumulando 17 apariciones. Además, en el Ajax se reencontrará con su excompañero de Arsenal, Takehiro Tomiyasu, quien se unió al club holandés el mes pasado tras rescindir su contrato en Londres por mutuo acuerdo.

Con la cesión de Zinchenko, el Ajax busca reforzar su plantilla bajo la dirección del técnico interino Fred Grim, con miras a consolidar su posición en la liga y competir en Europa, además de permitir que el jugador mantenga ritmo de competición de cara a los play-offs del Mundial 2026 con Ucrania.