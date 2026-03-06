El Tottenham arranca con ventaja ante el Atlético de Madrid en la Champions League

El Atlético de Madrid descansará 46 horas menos que el Tottenham de cara al duelo del martes, lo que supone, sobre el papel, una gran ventaja para el equipo inglés

El Atlético de Madrid certificó su pase a la final de la Copa del Rey tras sufrir en la vuelta frente al Barcelona, aunque hicieron válidos los 4 tantos que le endosaron a los catalanes en la ida. Con el billete a La cartuja ya en la mano, el siguiente reto de los rojiblancos es alcanzar los cuartos de final de la Champions League, donde se medirán a un Tottenham que ya lleva ventaja al Atlético de Madrid, que descansará 46 horas menos que el conjunto inglés.

46 horas menos para el Atlético de Madrid

La primera cita de las eliminatorias está prevista para el martes 10 de marzo en el Metropolitano. Los rojiblancos llegarán a la cita tras jugar con la Real Sociedad el sábado en LaLiga en un anticipo de lo que será la final de la Copa del Rey en La Cartuja. El Tottenham, por su parte, llega a la fecha establecida sin haber jugado en todo el fin de semana puesto que se midieron al Crystal Palace el jueves en la jornada 29 de la Premier League, partido en el que los rivales del cuadro colchonero fueron vapuleados por 1-3 ante el cuadro del sur. Con esta diferencia de tiempo, el Atlético de Madrid descansará 46 horas menos que el Tottenham de cara al duelo del martes, lo que supone, sobre el papel, una gran ventaja para el equipo inglés. Las fuerzas se igualarán, en gran medida, en la vuelta puesto que el Atlético de Madrid jugará ante el Getafe el sábado 14 mientras que el Tottenham tendrá un duelo de altura ante el Liverpool el domingo a las 15.30, casi 24 horas menos de descanso que los madrileños de cara a la vuelta en Londres.

Rotaciones en el Atlético de Madrid

Por ello, Simeone se ve obligado a rotar en LaLiga tras haberse medido al Barcelona entre semana para lograr el pase a la final de La Cartuja. LaLiga está completamente perdida y la final de la Copa del Rey aún coge lejos, por lo que el argentino deberá poner toda la carne en el asador para alcanzar la siguiente ronda de la Champions League. En ese contexto de rotaciones se espera la vuelta a la titularidad de Nahuel Molina, Álex Baena y Alexander Sørloth, tres jugadores que apenas participaron en el 3-0 del Barcelona. Molina disputó 33 minutos tras relevar a Koke, el mismo tiempo que Sørloth después de entrar por Lookman, mientras que Baena apareció en el minuto 70 para sumar veinte minutos. Todo apunta a que el técnico rojiblanco utilizará el choque liguero para devolverles protagonismo y equilibrar el desgaste acumulado por otros titulares de cara al duelo ante el Tottenham de la Champions League.