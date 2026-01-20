Real Madrid - Mónaco: Onces probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 7 de la Champions League

El Real Madrid se juega este martes en el Bernabéu buena parte de sus opciones de acabar entre los ocho primeros de la fase de clasificación, en un duelo ante el Mónaco que llega en horas bajas y la necesidad de Arbeloa de conectar con la grada

El Real Madrid CF afronta este martes su último partido de la fase de clasificación en el estadio Santiago Bernabéu con un objetivo claro: asegurar una plaza entre los ocho primeros. Hasta el momento, el conjunto blanco ha sumado 12 puntos gracias a cuatro victorias ante Olympique de Marseille, Kairat, Juventus y Olympiacos. Sus dos únicas derrotas han llegado frente a equipos ingleses, concretamente ante Liverpool y Manchester City.

El rival será el AS Monaco, que atraviesa un momento muy delicado en el campeonato doméstico. El conjunto monegasco ha perdido siete de sus últimos ocho partidos en la Ligue 1, una dinámica que ha puesto en entredicho el proyecto actual. Sin embargo, su rendimiento en la Liga de Campeones está siendo distinto: ocupa la decimonovena posición con 9 puntos y se mantiene dentro de los 24 equipos que accederían a las eliminatorias. En Europa solo ha perdido en la primera jornada frente al Club Brugge, mientras que ha empatado varios encuentros y ha logrado victorias ante Bodø/Glimt y Galatasaray SK.

Arbeloa busca asegurar el top 8 y convencer al Bernabéu

Con Álvaro Arbeloa al frente del banquillo, el Real Madrid aspira a mostrar una versión más atractiva y reconocible que la ofrecida en la etapa anterior con Xabi Alonso. La pasada semana fue de contrastes: eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete Balompié y victoria liguera frente al Levante UD, en un encuentro que se resolvió tras el descanso.

El Bernabéu será de nuevo protagonista. En el último partido, la afición mostró su descontento con pitos durante varias fases del encuentro, y una de las grandes incógnitas será comprobar si el ambiente vuelve a ser tenso o si el equipo logra conectar con la grada.

El parte de bajas es amplio, con hasta seis ausencias confirmadas. No estarán Éder Militão, que sufre una lesión en el bíceps femoral y no regresará hasta finales de marzo, ni Antonio Rüdiger, que arrastra molestias en la rodilla.

Tampoco estarán disponibles Trent Alexander-Arnold, en proceso de recuperación de una lesión en el recto anterior, ni Ferland Mendy, con problemas en el gemelo, ambos descartados para el choque liguero. Tampoco estará Álvaro Carreras, el lateral está apercibido, otro nombre que no estará disponible para Arbeloa es Brahim Díaz, el extremo comenzará a entrenar mañana con el grupo tras alcanzar las finales de la Copa África con la selección marroquí.

Pocognoli se agarra a la Champions

La situación del Mónaco es preocupante. El proyecto liderado por Sebastien Pocognoli parece haber tocado fondo en liga, condicionado en parte por una larga lista de lesiones, aunque la imagen del equipo está lejos de ser competitiva. Aun así, la Champions representa un refugio para el conjunto monegasco, que mantiene opciones reales de clasificación y se aferra a Europa como tabla de salvación.

Onces probables del Real Madrid CF - AS Mónaco en la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Guler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinícius Júnior.

Mónaco: Köhn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria, Golovin, Akliouche; Ansu Fati y Balogun.

Real Madrid CF - AS Mónaco: fecha y horario de la jornada 7 de la Champions League

El encuentro de la jornada 7 de la Champions League entre Real Madrid y Mónaco está programado para el miércoles 20 de enero a las 21:00 horas, en el estadio .

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 7 de la Champions League entre Real Madrid CF y AS Mónaco?

El Real Madrid - Mónaco de la jornada 7 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar+, a través de su canal Movistar Liga de Campeones (dial 60 y en Orange TV 115), Movistar Liga de Campeones 4 (M180 y O276) y en LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir online el Real Madrid CF - AS Mónaco, encuentro de la jornada 4 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Madrid - Mónaco de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Santiago Bernabéu. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.