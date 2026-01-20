Real Madrid - Mónaco, en directo el partido de la UEFA Champions League en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que ocurra en este encuentro de la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League en el que tanto Real Madrid como AS Mónaco necesitan la victoria para mantener intactas sus opciones de terminar entre los ocho primeros clasificados

Real Madrid - Mónaco, en directo el partido de la UEFA Champions League correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga.ESTADIO Deportivo

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido Real Madrid - AS Mónaco, correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Un encuentro que es vital para los dos equipos que necesitan ganar para mantener intactas sus opciones para clasificarse entre los ocho primeros clasificados.

El Real Madrid llega a este partido contra el AS Mónaco correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League después de haber ganado al Levante UD en un encuentro que estuvo marcado por los pitos de la afición madridista a Vinicius, Bellingham, Valverde y Huijsen. Además de que también se escuchó pedir la dimisión del presidente Florentino Pérez.

El Real Madrid y el AS Mónaco se enfrentan, a partir de las 21:00 horas, en el Estadio Santiago Bernabéu, en uno de los partidos más interesantes y claves de la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los dos clubes necesitan la victoria para certificar su clasificación para las eliminatorias por el título de campeón, pero también para mantener las opciones de intentar terminar entre los ocho primeros puestos que dan billete directo a octavos de final y que permite ahorrarse la eliminatoria de play off que se disputa en el mes de febrero.

El Real Madrid no se puede permitir un tropiezo contra el AS Mónaco en esta jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League ya que el equipo que entrena Álvaro Arbeloa es séptimo en la clasificación con 12 puntos y corre el riesgo, si no gana los dos partidos que le restan, de no acabar entre los ocho primeros clasificados. Una presión que se añade al ambiente de crispación que se espera que haya de nuevo en el Estadio Santiago Bernabéu, tal y como pasó en el encuentro liguero contra el Levante UD, en el cual la afición fue muy crítica con algunos futbolistas de la primera plantilla: Vinicius Junior, Jude Bellingham, Fede Valverde o Dean Huijsen.

El Real Madrid tiene siete bajas para este partido de UEFA Champions League. Rodrygo no está disponible por una molestias físicas. Por otro lado, siguen lesionado Eder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy. Tampoco va a jugar Brahim Díaz, que ha estado jugando la Copa África con Marruecos hasta hace unos días, y Álvaro Carreras que tiene que cumplir un partido de sanción.

El AS Mónaco, por su parte, está más necesitado que el Real Madrid ya que el equipo del Principado, en el que juega el ex de FC Barcelona Ansu Fati, porque tiene 9 puntos y una derrota le haría correr el peligro, incluso, de no terminar entre los 24 primeros clasificados en la fase de liga de la UEFA Champions League.

El AS Mónaco tiene cuatro bajas por lesión: Minamino, por una grave lesión de rodilla; Hradecky, con problemas en esa misma articulación; Mawissa, con una lesión muscular; y Salisu que se pierde lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Por otro lado, tampoco está disponible Paul Pogba que no termina de encontrar el ritmo competitivo para rendir en la máxima élite.

El árbitro de este partido de la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League entre Real Madrid y AS Mónaco es Espen Eskas, noruego de 37 años.