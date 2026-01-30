El sorteo de Champions: morbo para el Real Madrid con la vuelta de Mourinho al Bernabéu; favoritismo para el Atleti con el Brujas

El conjunto blanco se enfrentará al Benfica, su último verdugo en la Champions, con la posibilidad de vengarse; los de Simeone se medirán al Brujas en un duelo donde los colchoneros son claros candidatos a pasar a octavos

En la tarde de hoy se han conocidos todos los emparejamientos de la ronda de dieciseisavos de final, también conocidos como play offs, de la Liga de Campeones, y que como era de esperar, ha deparado enfrenamientos más que interesantes. En lo que respecta a los dos equipos españoles implicados en el sorteo, Real Madrid y Atlético de Madrid, los de Álvaro Arbeloa volverán a enfrentarse al Benfica de Mourinho, que en la última jornada de la Fase Liga les ganó 4-2 con un gol del meta Trubin en el descuento que les metía en el play off.

De esta forma, otra vez volverán a verse las caras benfiquistas y madridistas aunque en esta ocasión a doble partido, por lo que José Mourinho tendrá la oportunidad de regresar al Santiago Bernabéu. En lo que atañe al Atlético de Madrid, los hombre de Diego Simeone tendrán que superar al Brujas si quieren estar en el bombo de octavos de final.

Fechas de los enfrenamientos de Real Madrid y Atleti

La ida de los play offs se jugarán el 17 y 18 de febrero y la vuelta una semana después, el 24 y 25 de febrero. Los dos equipos madrileños jugarán el partido de vuelta en casa al ser cabezas de serie en el sorteo celebrado en el día de hoy.

El Atlético de Madrid es claramente favorito en el cruce ante el Brujas pero no podrán confiarse ante los belgas, que han demostrado ser un equipo de plantar cara a cualquiera si mantiene la concentración y no comete fallos atrás y a la vez atrevido en ataque, metiéndose en esta fase gracias a sus dos victorias en las dos últimas jornadas en el campo del Kairat Almaty y en casa ante el Marsella.

Los otros choques del play off

Hay otros seis enfrentamientos que también depararán emociones fuertes. Por ejemplo el que protagonizarán el PSG, actual campeón de la competición, que se medirá al Mónaco. Borussia Dortmund y Atalanta, que dejaron escapar el 'top 8' al perder sus dos últimos partidos, también apunta a ser un duelo vibrante. El Bodo/Glimt, que ganó al Manchester City y al Atlético de Madrid en las dos últimas jornadas se medirá ahora al Inter de Milán.

La Juventus no se podrá fiar lo más mínimo del Galatasaray; el Qarabag, otra de las grandes revelaciones del curso, medirá la ambición del Newcastle y el Olympiacos de José Luis Mendilíbar, ganador de sus tres últimos duelos continentales, espera aprovechar la irregularidad del Bayer Leverkusen.