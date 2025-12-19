Aihen, lateral de la Real Sociedad, sobre la destitución de Sergio Francisco: "Esto es la elite"

El futbolista txuri urdin ha presentado un libro muy personal y ha hablado de muchas cuestiones del mismo y también de la actualidad del equipo donostiarra

Aihen Muñoz ha sido uno de los protagonistas de la actualidad de la Real Sociedad con motivo de la presentación de su libro 'Cartas de Aihen. Todo lo que aprendí... de mí mismo', una obra muy personal y que casi ningún compañero de la plantilal txuri urdin se quiso perder, incluido el hasta hace unos días técnico del primer equipo, Sergio Francisco, y su ayudante Iosu Rivas, así como distintas personalidades de la política como del alcalde de Donostia, Jon Insausti, y del director de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa, Roberto Ramajo.

En la misma, el futbolista de la Real Sociedad, atendió a los medios que se dieron cita en en la Sala Prisma de Tabakalera, donde habló de la actualidad del conjunto donostiarra y también de experiencias personales, como por ejemplo sobre cómo lleva las críticas de la prensa deportiva. "Era un chaval que no sabía gestionar eso. Lo llevaba de otra manera, aceptando que esto es parte del fútbol, parte de la vida, y lo utilizo para ser mejor. Eso sí, la verdad es que yo no leo nada, ya lo siento. Me borré hace tiempo de eso. Ni escuchar ni leer", reconoció.

Pese a todo, Aihen se mostró comprensivo con el trabajo que hacer los periodistas y lo asume con filosofía. "He intentado evadirme un poco de todo eso pero sé que es parte de vuestro trabajo y, como ya sabéis, yo no guardo rencor a nadie y estoy muy feliz también de que sea parte del fútbol", explicó para pasar a la actualidad del equipo.

La situación deportiva de la Real Sociedad

"No son momentos a los que estamos acostumbrados, pero hay que saber gestionar esa incertidumbre y somos conscientes de que entre todos lo tenemos que sacar adelante. La clave para salir del bache no es otra que "intentar hacer lo que depende de cada uno, hablarnos mucho entre nosotros, apoyarnos, ser una piña dentro y sobre todo generar toda la confianza para que el fin de semana la gente salga lo más suelta posible".

La destitución de Sergio Francisco

"Esto es la elite. Y muchas veces los resultados mandan. Yo creo que Sergio ha hecho muy buen trabajo, pero los resultados muchas veces no dicen eso. Los de dentro sabemos que lo ha hecho muy bien. Es una pena porque le queremos mogollón, lo ha dado todo pero muchas veces no sale. Es cuestión de pequeños detalles. Que el rival nos meta un gol y que nos cueste darle la vuelta igual es cuestión de energía. Porque el equipo está dándolo todo, pero falta esa energía y esa sensación de miedo hay que aprender a gestionarla. Creo que nos puede estar costando eso".

Es difícil salir de ese bache

"Pierdes tres partidos y luego es más difícil enfrentar el cuarto. Conseguir otra vez una buena racha que nos dé confianza y empiece a cambiar esa mentalidad. Como hemos visto estos años, cuando ganas afrontas el siguiente partido con mucha más tranquilidad".