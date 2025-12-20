Alineaciones Levante - Real Sociedad: Alineación probable de Levante y Real Sociedad en la jornada 17 de LaLiga

El Levante necesita romper una racha de siete partidos sin ganar, mientras que la Real Sociedad, en el estreno de Ansotegui, busca reencontrarse con la victoria

Levante y Real Sociedad juegan este sábado 20 de diciembre, a las 16:15 horas en el estadio Ciutat de Valencia.

El conjunto dirigido por el tándem Álvaro del Moral y Vicente Iborra ocupa la última posición de la tabla con 9 puntos y atraviesa una situación límite. No consigue una victoria desde el pasado 4 de noviembre y necesita sumar al menos seis puntos para abandonar los puestos de descenso. En la última jornada no pudo disputar el derbi valenciano ante el Villarreal, suspendido a causa del temporal, por lo que llega a este encuentro con la urgencia intacta de cambiar la dinámica.

Enfrente estará una Real Sociedad que tampoco atraviesa un buen momento. El conjunto txuri-urdin es decimoquinto con 16 puntos, apenas uno por encima de la zona de descenso, y llega con la necesidad de reaccionar. Con Jon Ansotegi como técnico interino, el equipo busca poner fin a una racha de tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria y recuperar sensaciones cuanto antes.

Bajas de Levante UD y Real Sociedad

Por el lado granota, el Levante no podrá contar con su máximo goleador, Karl Etta Eyong, concentrado con la selección de Nigeria para disputar la Copa África. A su ausencia se suman dos bajas importantes por lesión: Roger Brugué, que estará fuera hasta marzo tras sufrir una rotura del ligamento lateral externo, y Unai Elgezabal, recientemente operado del menisco y cuya vuelta no se espera hasta finales de febrero. Además, Goduine Koyalipou y Víctor García llegan entre algodones y son duda hasta última hora.

En el conjunto vasco también hay ausencias confirmadas. Yangel Herrera continúa al margen por una lesión en el sóleo, mientras que el canterano Iñaki Rupérez, operado del menisco, no regresará a los terrenos de juego hasta marzo. A ellos se suman dos dudas importantes: Ander Barrenetxea, con molestias en el sóleo, y Orri Óskarsson, que arrastra una lesión en el recto anterior. Tampoco podrá contar con Jon Aramburu, el venezolano vio la quinta amarilla ante el Girona.

El Levante quiere dejar de ser colista

El conjunto valenciano afronta el encuentro con la necesidad urgente de sumar una victoria que le permita recuperar confianza y empezar a mirar la clasificación con algo más de optimismo. Para ello, apostará por un once reconocible y competitivo, consciente de que los tres puntos son clave para salir del último puesto.

En la portería, Mathew Ryan será el encargado de sostener al equipo desde atrás. La defensa estará formada por Jeremy Toljan en el lateral derecho y Manu Sánchez en el izquierdo, mientras que la pareja de centrales la compondrán Jorge Cabello y Matías Moreno.

En el centro del campo, Carlos Álvarez partirá desde el costado derecho, confirmando el buen nivel que está mostrando en su regreso a LaLiga. Por dentro, Kervin Arriaga y Unai Vencedor aportarán equilibrio y trabajo, con Pablo Martínez ocupando la banda izquierda. En ataque, la responsabilidad del gol recaerá en la dupla formada por Iván Romero y José Luis Morales, llamados a liderar ofensivamente a un Levante que necesita reaccionar cuanto antes.

Ansotegi cambia pocas cosas

Jon Ansotegi apuesta por la continuidad en su estreno, con un plan muy similar al que venía aplicando Sergio Francisco. La Real Sociedad necesita volver a ganar tras tres jornadas sin hacerlo para alejarse de la zona comprometida de la tabla, y el técnico interino no quiere grandes experimentos.

En la portería seguirá Álex Remiro, que pese a no atravesar su mejor momento continúa siendo una garantía bajo palos. En defensa habrá ajustes obligados: Aritz Elustondo ocupará el lateral derecho debido a la sanción de Aramburu, mientras que Sergio Gómez actuará en el costado izquierdo. La pareja de centrales estará formada por Jon Martín y Zubeldia.

En el centro del campo, Gorrotxategi se mantiene como pieza clave de este nuevo proyecto, acompañado por Carlos Soler y Brais Méndez, encargados de darle continuidad y criterio al juego. En la parcela ofensiva, Take Kubo aportará calidad y desequilibrio, Barrenetxea velocidad por banda y Gonçalo Guedes repetirá como referencia en punta, tal y como ocurrió en la jornada anterior.

Onces del partido Real Sociedad - Girona FC, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga

Levante UD: Ryan; Toljan, Jorge Cabello, Matías Moreno, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Pablo Martínez; Morales, Iván Romero.

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gómez; Brais Méndez, Gorrotxategi, Soler; Barrenetxea, Guedes, Kubo.