Etta Eyong se marchará a la Copa África dejando a un Levante tocado y con su futuro en el aire

El delantero del Levante, Karl Etta Eyong, atraviesa un momento decisivo tras un inicio fulgurante que despertó el interés de grandes clubes europeos. Su reciente bajón goleador, unido a la inminente convocatoria con Camerún para la Copa África, amenaza con dejar al conjunto granota sin su pieza ofensiva más determinante en un tramo crítico del calendario de liga

Karl Etta Eyong se ha convertido en una de las grandes irrupciones del curso en LaLiga. Su fichaje por el Levante, producido en un contexto inesperado tras su brillante inicio con el Villarreal, un gol y dos asistencias en apenas tres jornadas, generó un impacto inmediato tanto en Orriols como en el conjunto de la competición. Ya con la camiseta granota, el delantero respondió con cinco tantos en siete partidos, una cifra que lo situó rápidamente entre los nombres propios de este arranque de temporada.

El desarrollo de su carrera ha sido tan vertiginoso que varios clubes europeos comenzaron a seguir de cerca su progresión. Ya en octubre, el FC Barcelona tenía al atacante bien posicionado como posible relevo de un Robert Lewandowski que finaliza contrato el próximo 30 de junio. Incluso trascendió una oferta cercana a los 30 millones de euros procedente del CSKA Moscú, cifra que coincide con su cláusula en competiciones nacionales, siendo de 40 millones para transferencias internacionales.

El ruido generado alrededor del jugador no pasó inadvertido. A juicio de su exentrenador, Julián Calero, esta situación ha tenido un impacto directo en el rendimiento del camerunés, que no marca desde octubre y acumula ya más de 420 minutos sin ver puerta. La presión mediática, el súbito salto competitivo y la rapidez con la que se ha instalado en la élite han sido elementos que, según su entorno técnico, han erosionado su continuidad.

La gestión emocional de un ascenso meteórico

En su última intervención como técnico del Levante, Calero subrayó la necesidad de acompañar al delantero en este proceso. “Es un chico joven al que le han pasado muchas cosas en muy poco tiempo y eso hay que gestionarlo. Tenemos que ayudarle”, afirmó el entrenador, antes de insistir en que “tiene que retomar lo que tiene que hacer, lo que le ha traído hasta aquí”. El técnico madrileño consideró que la acumulación de presiones y expectativas ha provocado un desgaste comprensible en un futbolista que, hace apenas dos temporadas, militaba en el filial del Cádiz, en Segunda Federación.

La evolución del jugador ha sido tan acelerada que su adaptación a la Primera división coincidió con su debut con la Selección de Camerún. La convocatoria definitiva para disputar la próxima Copa África supone otro punto de inflexión en un año cargado de novedades para el futbolista. Su progresión, su inesperada relevancia y la exposición mediática han configurado un escenario que explica, en buena medida, el pequeño bache que atraviesa en las últimas jornadas.

El Levante, ante un escenario complejo por su ausencia

La Copa África, disputada entre el 21 de diciembre y el 18 de enero, representa un contratiempo considerable para un Levante que depende en gran medida del acierto del atacante. En la situación clasificatoria actual, marcada por la necesidad de sumar puntos con urgencia, la marcha de su goleador puede comprometer la estabilidad ofensiva del equipo en semanas decisivas.

El club calcula que Etta Eyong podría perderse un total de entre dos y cinco partidos, dependiendo de la fecha exacta en que deba incorporarse a su Selección y del recorrido que Camerún alcance en el torneo. En el peor de los escenarios, el delantero se ausentaría en los encuentros ante Villarreal (14 de diciembre), Real Sociedad (21 de diciembre), Sevilla (4 de enero), Espanyol (11 de enero) y Real Madrid (18 de enero). Aunque desde el vestuario se confía en encontrar soluciones internas, la ausencia del camerunés supone una pérdida significativa para un ataque que ha encontrado en él su referencia.

La necesidad de recuperar sensaciones antes de su marcha

En Orriols se espera que el delantero pueda reencontrarse con el gol antes de viajar a África, empezando por el duelo del próximo lunes en El Sadar. El propio jugador reconoce la importancia de ese proceso para llegar con sensaciones positivas tanto al tramo de liga como al campeonato continental. El Levante, consciente del valor estratégico de su participación, busca mantener la estabilidad en un periodo que puede marcar el devenir del equipo.

Etta Eyong ha pasado en menos de dos años del anonimato competitivo a convertirse en una de las revelaciones de LaLiga. Su presente combina talento, presión y responsabilidad en partes iguales, y la capacidad para gestionar ese equilibrio será clave tanto para su propia evolución como para el futuro inmediato del Levante. Su ausencia será un desafío para el equipo, pero también una prueba para medir la madurez de un futbolista que ha irrumpido con una fuerza que pocos esperaban.